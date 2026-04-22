هذا ما تريده إسرائيل بشأن "حزب الله".. باحثة من تل أبيب تعلن

نشرت صحيفة "ذا ميديا لاين" الأميركيّة تقريراً جديداً سألت فيه عمّا إذا كان باستطاعة نزع سلاح " "، وذلك في ظلّ استمرار الحرب بين لبنان وإسرائيل.



التقرير الذي ترجمهُ " " تضمن حديثاً للباحثة الإسرائيلية ساريت زهافي، من معهد "ألما" للدراسات الأمنية، وهي تعتبر أنَّ "الصراع الإسرائيلي في لبنان لا يُمكن اختزاله بوقف إطلاق نار قصير آخر أو جولة أخرى من الخطاب الدبلوماسي المألوف".



وتلفت زهافي إلى أن "القضية الحقيقية تكمنُ في ما إذا كان بالإمكان دحرُ حزب الله إلى حدّ كافٍ بعيداً عن الحدود وإضعافه بشدّة، مُعتبرة أنَّ "الأساليب القديمة فشلت".



كذلك، تشير زهافي إلى السنوات التي أعقبت انسحاب عام 2000، موضحةً أنَّ المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني كان من المُفترض أن تكون خالية من الأسلحة غير المُرخص لها ، لكنها لم تكن كذلك قط، مما سمح لحزب الله بتعزيز وجوده ومواصلة تهديد المجتمعات الإسرائيلية.



أيضاً، ترى زهافي أنَّ الحملة الحالية لا تتعلق بـ" "، بل بمنع حزب الله من العودة إلى المنطقة الحدودية، واستعادة مستوى الأمن الذي افتقده سكان لسنوات.



في الوقت نفسه، تُجادل زهافي بأنَّ "حزب الله" ليس مجرد فاعل لبناني لديه مظلمة محلية، بل هو أداة إيرانية تمولها وتسلحها وتدربها وتشكلها ، مشيرة إلى أن "دور الحزب يتجاوز بكثير قتال إسرائيل، ويتناسب مع مساعي الأوسع لتصدير ثورتها إلى المنطقة"، وأضافت: "لهذا السبب، ترى أن ما يحدث في إيران سيؤثر بشكل مباشر على مكانة حزب الله في لبنان، وأن أي تغيير حقيقي في لبنان سيؤثر أيضاً على النفوذ ".

Advertisement