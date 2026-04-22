تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هذا ما تريده إسرائيل بشأن "حزب الله".. باحثة من تل أبيب تعلن

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-04-2026 | 16:44
A-
A+
هذا ما تريده إسرائيل بشأن حزب الله.. باحثة من تل أبيب تعلن
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "ذا ميديا لاين" الأميركيّة تقريراً جديداً سألت فيه عمّا إذا كان باستطاعة لبنان نزع سلاح "حزب الله"، وذلك في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية بين لبنان وإسرائيل.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" تضمن حديثاً للباحثة الإسرائيلية ساريت زهافي، من معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية، وهي تعتبر أنَّ "الصراع الإسرائيلي في لبنان لا يُمكن اختزاله بوقف إطلاق نار قصير آخر أو جولة أخرى من الخطاب الدبلوماسي المألوف".

وتلفت زهافي إلى أن "القضية الحقيقية تكمنُ في ما إذا كان بالإمكان دحرُ حزب الله إلى حدّ كافٍ بعيداً عن الحدود وإضعافه بشدّة، مُعتبرة أنَّ "الأساليب القديمة فشلت".

كذلك، تشير زهافي إلى السنوات التي أعقبت انسحاب إسرائيل عام 2000، موضحةً أنَّ المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني كان من المُفترض أن تكون خالية من الأسلحة غير المُرخص لها ، لكنها لم تكن كذلك قط، مما سمح لحزب الله بتعزيز وجوده ومواصلة تهديد المجتمعات الإسرائيلية.

أيضاً، ترى زهافي أنَّ الحملة الحالية لا تتعلق بـ"الاحتلال"، بل بمنع حزب الله من العودة إلى المنطقة الحدودية، واستعادة مستوى الأمن الذي افتقده سكان الشمال لسنوات.

في الوقت نفسه، تُجادل زهافي بأنَّ "حزب الله" ليس مجرد فاعل لبناني لديه مظلمة محلية، بل هو أداة إيرانية تمولها وتسلحها وتدربها وتشكلها طهران، مشيرة إلى أن "دور الحزب يتجاوز بكثير قتال إسرائيل، ويتناسب مع مساعي إيران الأوسع لتصدير ثورتها إلى المنطقة"، وأضافت: "لهذا السبب، ترى أن ما يحدث في إيران سيؤثر بشكل مباشر على مكانة حزب الله في لبنان، وأن أي تغيير حقيقي في لبنان سيؤثر أيضاً على النفوذ الإيراني".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الإيراني

الاحتلال

إسرائيل

تل أبيب

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24