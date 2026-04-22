تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ" لبنان ٢٤" عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-04-2026 | 16:00
A-
A+

ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ لبنان ٢٤ عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صيف عام ٢٠٢٤، نشر لبنان ٢٤ مقالا بقلم الزميلة اليانا ساسين بعنوان:"بين العدوان والتهديد.. كيف يواصل الصحافيون توثيق الحقائق رغم المخاطر؟". 

 في المقال المذكور تروي الزميلة امال خليل قصة التهديدات الاسرائيلية التي تلقتها.

وهنا مقتطفات من المقال:
 تُعَد الانتهاكات الموجهة ضد الصحافيين من أبرز مظاهر القمع الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية، حيث لا تفي الخوذ الزرقاء والدروع الواقية، التي تحمل عبارة "صحافة"، بالغرض في توفير الحماية المطلوبة من العدوان. تتعمد إسرائيل استهداف الصحافيين بشكل متكرر، ساعيةً لطمس الحقائق وكبت الأصوات المعارضة، وذلك من خلال استخدام أساليب العنف المفرط والقتل المتعمد والترهيب. كما بدأت في اعتماد أساليب جديدة لإسكات "صوت الحق" الذي يوثق انتهاكاتها. من بينها تهديد الصحافية أمال خليل ومطالبتها مغادرة الجنوب، مما يعكس تصاعد المخاطر التّي تواجه الصحافيين في بيئة عملهم. فما الخطوات التّي إتبعتها خليل بعد التهديد؟ وكيف يمكن للصحافيين حماية نفسهم بعد التعرض لهكذا تهديد؟

قبل حوالي ثلاثة أسابيع وتحديداً في 25 آب، تلقت الصحافية أمال خليل عبر تطبيق "واتساب" رسالتين باللغة العربية من جهة إسرائيلية، تضمنت تهديدًا مباشرًا. جاء في الرسالتين أنّ المرسل على علم بتحركاتها في الجنوب، حيث تحضر الفعاليات وتقوم بتغطية الأحداث. وقد أشار المرسل إلى معرفته بمكان إقامتها، مؤكداً أنّها تعيش مع عائلتها، وقدّم لها نصيحة بضرورة مغادرة المنطقة إلى دولة عربية، حيث كانت تسافر سابقًا لزيارة أقاربها. وقال في الرسالة: "ننصحك بالسفر إلى هذه الدولة أو أي مكان آخر إذا كنت ترغبين في البقاء على قيد الحياة". 

وكشفت خليل في حديثها لـ"لبنان 24" أنّها سارعت إلى إبلاغ القوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد قررت في بداية الأمر أن تبقي الموضوع سريًا، مفضلة ًعدم التحدث عنه علنًا، حرصًا على عدم إثارة القلق في نفوس عائلتها والمحيطين بها. واستمرت في أداء مهامها بشكل طبيعي، حيث كانت لديها مهمة في ميس الجبل، بالإضافة إلى تقارير يجب أن تُعدها من مناطق تعتبر خطرة وحدودية مثل الناقورة والبياضة، دون أن تذعن أو تعرّض نفسها للقلق.

ومع ذلك، رغم قررها بالبقاء الموضوع سراً إلاًّ أنّها خلال مقابلة تلفزيونية في 13 أيلول تلقت نصيحة بضرورة الكشف عن التهديد الذّي تعرضت له، ورأت خليل أن الصمت قد يُعتبر استسلامًا للتهديدات. وبناءً على ذلك، تحدثت عن التهديد ضمن سياق ما يعانيه الصحافيون بشكل عام.

بعد هذه المقابلة، تلقت خليل العديد من الاتصالات، بما في ذلك من وزير الإعلام زياد المكاري ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، اللذان أصدروا بيانات استنكار. كما أعلن المكاري عن عزمه مراسلة اليونسكو والجمعيات الدولية المعنية بحقوق الصحافيين لحمايتهم. 

من جانبها، أكّدت خليل لـ"لبنان 24" أنّها، بصفتها الشخصية، لن تتخذ أي إجراء خاص، لكنّها ستدعم الإجراءات التّي ستقوم بها وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين البديلة في هذا الشأن.
تتجلى في هذه الرسالة التي وصلت إلى "خليل" جزءٌ من حملة الترهيب الممنهجة التي تستهدف الصحافيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان. في 13 تشرين الأول الماضي، شهد العالم لحظات مأسوية، إذ استُشهد المصور عصام عبدالله من وكالة "رويترز"، الذي كان يسعى بشجاعة لنقل الحقيقة عبر عدسته، ليكون صوته صوتاً لمن لا صوت لهم. وقد أصيب ستة صحافيين آخرين، بينهم مصورا وكالة "فرانس برس" ديلان كولنز وكريستينا عاصي، التّي تعرضت لبتر قدمها.

وفي 21 تشرين الثاني 2023، استشهدت المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري من قناة "الميادين"، جراء ضربة إسرائيلية استهدفتهما. هذه الحوادث المروعة تعكس الخطر المتزايد الذي يواجهه الصحافيون في سعيهم الدؤوب لتوثيق الحقائق ونقل معاناة المدنيين. 

رغم كل التهديدات، لا يزال هناك صحافيون مصممون على مواجهة هذه الحملة، في محاولة لإفشال المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ترهيبهم وإسكات أصواتهم، واستطاعوا فضح الانتهاكات أمام الرأي العام العالمي، وكشف محاولات التضليل التي تسعى لقلب الحقائق وتصوير الضحايا كجلادين.
المصدر: خاص
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

لبنان 24

الكشف عن

المعارضة

إسرائيل

إذا كنت

رويترز

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24