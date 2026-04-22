قيادة الجيش تُقدّم تعازيها بوفاة عنصر من الوحدة الفرنسية في اليونيفيل

صدر عن البيان الآتي: "تُقدّم تعازيها بوفاة العريف Anicet Girardin من الوحدة في اليونيفيل، متأثرًا بجراحه نتيجة الاعتداء على دورية لليونيفيل بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٨.



تُجدّد القيادة إدانتها لأي تعرّض لليونيفيل، وتؤكد مواصلة التحقيق حتى توقيف الفاعلين".

