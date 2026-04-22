مقدّمات نشرات الأخبار المسائية

* مقدمة نشرة أخبار mtv:



أمام فرصة لا يجوز ان نضيعها لأنها قد لا تتكرر.

هذا ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا امام وفد من اللقاء الديمقراطي.

موقف الرئيس عون يعني ان لبنان الرسمي مصر على مسار التفاوض في واشنطن. فرغم كل ابواق وما تحاول ان تثيره من غبار سياسي، فان الجولة التمهيدية الثانية ستنعقد غدا في واشنطن، والهدف أمران: التوصل الى تمديد فترة وقف اطلاق النار من 20 الى 40 يوما، والإعداد بشكل اولي للمفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل وجدول الاعمال المطروح فيها.

في المقابل لا يزال حزب الله يصعد في مواقفه معتبرا ان كل دعوة الى المفاوضات مرفوضة ومدانة، بل تشكل انحرافا عن الثوابت الوطنية والهوية العربية للبنان، كما قال اليوم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين.

فهل اصبح عز الدين، ادام الله عزه، هو المعيار في تحديد الثوابت الوطنية والهوية العربية؟

وهل على الدولة ان تأخذ دروسا في الوطنية والعروبة ممن اعادوا اسرائيل الى قلب الجنوب، وجعلوا ارضه ساحة مستباحة لآلة عسكرية اسرائيلية تدميرية لا تبقي حجرا على حجر؟

والانكى ان عز الدين اعتبر ان لبنان بحاجة الى وحدة وطنية حقيقية لمواجهة التهديدات والضغوط الخارجية.

فمن استهتر بالوحدة الوطنية ولم يسأل عنها لا في حرب ال 2006 ولا في حرب ال 2024 ولا في حرب اليوم؟ ومن هدد السلم الاهلي ان في 7 ايار ام في يوم القمصان السود اوفي سواهما من الايام السود في تاريخ لبنان؟

لذلك فليسكت عز الدين وامثاله، وليتذكروا ان حزب الله الذي اقترف الآثام وارتكب المعاصي في حق لبنان واللبنانيين لا يحق أن ينظر لا في الوطنية ولا في العروبة لانه منهما براء.

ميدانيا، اعمال النسف والتفجير مستمرة، كذلك الاستهدافات الاسرائيلية. اما اقليميا، فالمفاوضات المؤجلة بين اميركا وايران لا تعني انهيارها، اذ اعلن الرئيس دونالد ترامب ان جولة ثانية ممكنة بحلول الجمعة المقبل، في حين نقل موقع اكسيوس عن مسؤول اميركي وجود انقسام في ايران بين المفاوضين والجيش، وان احدا من الجانبين لا يستطيع الوصول الى المرشد.



==============================================



* مقدمة نشرة أخبار NBN:



محور المتابعة يتركز حاليا على قضية ما حصل في بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل بعد استهداف العدو الاسرائيلي سيارة ما ادى الى ارتقاء شهيدين وتماديه في عدوانيته تجاه الصحافيين.

قوات العدو التي لم تكتف بما ارتكبت وحاصرت الزميلتين آمال خليل وزينب فرج خلال أداء واجبهما الصحافي في البلدة منعت بالنار قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني وفرق الإسعاف من الوصول إليهما ومناشدات لانقاذهما.

ولاحقا تمكن الصليب الاحمر من سحب الزميلة زينب فرج وهي مصابة فيما لا تزال الزميلة آمال خليل تحت الركام ولم تتمكن فرق الصليب الأحمر من إنقاذها بعد.

على صعيد آخر ينصب التركيز أيضا على مساري الهدنة: الأميركي – الإيراني من جهة واللبناني– من جهة أخرى.

وتشير اجواء الاتصالات اللبنانية الجارية مع واشنطن إلى توجه لتمديد وقف إطلاق النار لفترة إضافية تتراوح بين عشرين وأربعين يوما في ظل ترابط واضح بين مستقبل الهدنة في لبنان ومآلات مفاوضات إسلام آباد.

إيران وضعت شرط رفع الحصار للمشاركة في مفاوضات إسلام آباد فجاء الرد الأميركي عبر إلغاء زيارة نائب الرئيس جي دي فانس إلى العاصمة الباكستانية.

وقبيل انتهاء اتفاق وقف النار بساعات تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفه الرافض لتمديد الهدنة ليعلن تمديدها من دون تحديد سقف زمني لها بانتظار طرح إيراني للتفاوض.

هذه التطورات انعكست على الأسواق المالية حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا سريعا في ظل مخاوف مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتعطل صادرات الطاقة.

في المحصلة بات المشهد محصورا بين خيارين: استئناف التفاوض أو الانزلاق إلى الحرب خصوصا مع التحذيرات الإيرانية من اللجوء الى فك الحصار بالقوة ما يضع الإدارة الأميركية أمام معادلة دقيقة بين التصعيد والتسوية.

لبنانيا يعقد غدا اجتماع في الأميركية لبحث مسألتين أساسيتين: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان وتحديد إطار انطلاق المفاوضات المفترضة.

وفي شأن متصل شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أهمية اعتماد خطاب وطني عقلاني يواكب مسار التفاوض المرتقب بعد تثبيت الهدنة داعيا إلى توحيد الموقف الداخلي لتعزيز موقع الوفد اللبناني في مواجهة الجانب الإسرائيلي ومنع استغلال أي انقسام داخلي.

وأوضح عون أنه على تواصل مستمر مع عدد من القيادات السياسية من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والنائب السابق وليد جنبلاط بهدف تنسيق الجهود لتثبيت الهدنة وتهيئة الظروف المناسبة لنجاح المسار التفاوضي.

ميدانيا واصل الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل والبنى التحتية في عدد من القرى الجنوبية، بينها بيت ليف، شمع، البياضة، الناقورة وطيرحرفا.

وردا على الخروقات استهدف مجاهدو المقاومة مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية وشوهدت النيران تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران.



==============================================



* مقدمة "المنار":



لا هدنة على دماء اللبنانيين، ولا قبول بفرض واقع الاستنزاف والتدمير، ولا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار، كما حسمت المقاومة القرار.

وعليه، لن يكون للعدو حرية خرق قرار وقف إطلاق النار بالإرهاب والقتل والتدمير دون أن يرى الحساب والعقاب، وما عملية استهداف مربض مدفعية الاحتلال في البياضة بمحلقة انقضاضية اليوم، واستهداف مربض آخر في كفرجلعاد شمال فلسطين المحتلة بالأمس، سوى تأكيد على إصرار المقاومة الإسلامية الدفاع عن لبنان وشعبه، بعيدا عن أوهام الاستسلام أو فرض واقع الاحتلال.

ومع عمليات الجرف والتدمير الصهيوني في القرى الأمامية، ورمي صواريخ المسيرات على الصحفيين والمدنيين كما في الطيري ويحمر الشقيف وارتقاء شهداء، فإن السلطة اللبنانية على عجزها وانشغالها بالتحضير والتهليل للقاء وفدها التفاوضي مع الصهيوني في واشنطن الخميس.

وما بين صورة خيبة المفاوضين في واشنطن ومنطق هيبة المقاومين في الميدان، فإن اليد على الزناد في ظل الهدنة المخروقة من قبل الاحتلال، كما أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في كتابه المفتوح إلى رئيس الجمهورية، معتبرا أن البلد يعيش أزمة وطنية كبرى، والمكابرة كارثة، والتفرد يسقطنا سقطة لا سابق لها، فرئيس الجمهورية بخياراته يستطيع أن يضع لبنان في قلب تضامن وطني تاريخي أو انقسام مدمر، بحسب الشيخ قبلان، وما لم تستطعه إسرائيل بالحرب لن يستطيعه أي أحد بالسياسة.

وبلغة وطنية ورسائل سياسية لقوى وأحزاب وطنية وقومية وإسلامية وحشود شعبية، كان احتفال "الوفاء والولاء" في بيروت تخليدا لشهادة الإمام السيد علي الخامنئي ودعما للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائدها آية الله السيد مجتبى خامنئي، مع التأكيد على خيار لبنان المقاومة والصمود لا خيار الاستسلام.

أما عن مسار إسلام آباد، فلا مفاوضات ولا استسلام لأهواء دونالد ترامب ولا لغدره وأكاذيبه السياسية، كما تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومع استمرار المساعي الباكستانية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وإعلان ترامب عن تمديد وقف إطلاق النار من طرف واحد، فإن الساعات المقبلة حاسمة لرسم مسار الأمور، وسط إغراق المشهد بالتضليل الإعلامي والسياسي، وعلى وقع اشتعال اسعار النفط عالميا توقع ترامب الوصول إلى تسوية للذهاب إلى مفاوضات اسلام آباد بحلول يوم الجمعة – كما قال.



==============================================



* مقدمة الـ OTV:



قد يكون اللاحرب واللاسلم اسوأ من الحرب، حيث يبدو مصير البلاد معلقا على المجهول، من دون أن يكون الأفق واضحا، لا في هذا الاتجاه ولا ذاك.

فعشية جلسة التفاوض الثانية بين لبنان واسرائيل في واشنطن، ارض لبنان محتلة، والخروق الاسرائيلية تتكثف، وصولا الى تكرار الاعتداء على صحافيين.

وفي هذا السياق، تابع رئيس الجمهورية جوزاف عون الملابسات التي رافقت احتجاز الإعلاميتين زينب فرج وامال خليل في بلدة الطيري نتيجة قصف القوات الاسرائيلية للبلدة، مجددا دعوته لعدم التعرض للعاملين في الحقل الإعلامي خلال اداء مهماتهم الإعلامية.

وكان رئيس الجمهورية تبلغ نبأ استشهاد الجندي الفرنسي الذي كان في عداد المصابين في حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها دورية فرنسية من قوة اليونيفيل في بلدة الغندورية قبل ايام.

وشدد الرئيس عون على ان الدعم الأميركي الذي تبلغ به لبنان من الرئيس دونالد ترامب إضافة الى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وفر فرصة لا يجوز ان نضيعها لانها قد لا تتكرر، كاشفا ان سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض ستمثل لبنان في الاجتماع التحضيري المقرر غدا في الخارجية الأميركية لتطرح مسألة تمديد مهلة اتفاق وقف اطلاق النار وتوقف إسرائيل عن عمليات الهدم في القرى والبلدات الجنوبية.

وجزم رئيس الجمهورية بأن توجه لبنان في المفاوضات المرتقبة واضح، فلا تنازل ولا مساومة ولا تسليم الا لما يحقق السيادة اللبنانية ومصلحة جميع اللبنانيين.

هذا في الملف اللبناني. اما على الجبهة الايراني، فتمديد وقف النار مستمر حتى اشعار آخر، كما اعلن الرئيس ترامب امس، عازيا التأخير في التوصل الى اتفاق الى التضارب في المواقف داخل القيادة الايرانية.

غير ان ترامب لم يستبعد اليوم العودة الى التفاوض في الايام القليلة المقبلة.



==============================================



* مقدمة الـ LBCI:



في اليوم الخامس على وقف النار بين اسرائيل ولبنان، هكذا هو الوضع.

شهداء، واسير، وصحافيون محاصرون وجرحى، وتدمير قرى بأكملها.

تطورات تقابلها مسيرة من حزب الله اطلقت في اتجاه الجنود الاسرائيليين في الداخل اللبناني، واستهداف ايضا لدبابة ميركافا.

على وقع هذه التطورات، يتوجه لبنان غدا الى جولة مباحثات مباشرة جديدة مع اسرائيل على مستوى السفراء في واشنطن.

ما يريده لبنان، اضافة الى تمديد وقف النار، وقف ارتكابات اسرائيل، التي دمرت قرى وحولتها الى مساحات ميتة.

من دون هاتين النقطتين، لن تتقدم بيروت رسميا في اتجاه توسيع نطاق المحادثات، لتتجاوز مستوى السفراء، وتنطلق في مسار طويل، اصبح واضحا انها لن تخوضه معزولة.

فعلى الطريق هذا، دخلت بقوة السعودية ومصر، بحيث اجرى مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال، مباحثات مع الامير يزيد بن فرحان.

ما أكده لبنان، انه لن يذهب منفردا الى اي اتفاق سلام تضغط في اتجاهه اسرئيل، حتى ولو استكمل مفاوضاته المتدرجة معها، وفكك الغامها، وآخرها المطالبة بالغاء قانون تجريم التعامل مع اسرائيل، فموقفه ثابت:

نذهب الى السلام عندما تذهب اليه السعودية.

ومصرون على تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة، من دون مواجهة داخلية، وهذا ما تدعمه ايضا الرياض والقاهرة.

ولكن السؤال هنا: كيف ستساعد الرياض في هذه النقطة بالذات، مع تسجيل موقف تل ابيب المصرة على نزع السلاح فورا، حتى ولو ادى ذلك الى اقتتال داخلي، من دون اعتراض واضح أميركي.

بهذه المعادلة، وما يرافقها من محاولات لتحريك الحوار الداخلي، المرتبط بالاستراتيجة الدفاعية، وتحريك ملف القوة الدولية، التي يفترض ان تحل مكان قوات اليونيفل، يسير مسار المباحثات المباشرة مع اسرائيل.

مسار مواز، لمسار مفاوضات باكستان بين وايران، وسط ضبابية بشأن موعده وموعد وقف النار بين البلدين.

سباق مع الوقت والتطورات، يدفع ثمنه الصحافيون اللبنانيون في كل حرب يغطونها.



==============================================



* مقدمة "الجديد":



العيون توجهت دامعة اليوم صوب بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل.

هناك وعلى ارتفاع شهيدين وحصار صحافيين سارت اسرائيل في اليوم السادس من وقف اطلاق النار الذي يمشي مترنحا صوب اتمام ايامه العشرة. وخلاله لم تتوقف الخروقات والاعتداءات والتدمير الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية المحتلة فلا الايام العشرة ولا احتمال تمديدها يمكن ان يجبر اسرائيل على الالتزام المطلق، وهي ما احترمت يوما وقفا لاطلاق النار ولا قانونا دوليا ولا ظروفا انسانية لا في غزة ولا في لبنان.

وفي مشهد مثقل باستهداف البشر والحجر استطاع الصليب الاحمر انتشال الشهيدين والصحافية المصابة زينب فرج لتبقى القلوب والانظار متجهة الى الصحافية الزميلة آمال خليل التي لم يستطع الصليب الاحمر العثور عليها قبل ان يضطر الى المغادرة تحت وقع غارة تحذيرية.

وعلى وقع المأساة المستمرة فإن قناة الجديد تناشد وبأعلى صوت لجنة الميكانيزم اعطاء الإذن للصليب الاحمر والجيش اللبناني لتأمين سلامة طاقم البحث عن الزميلة آمال خليل المفقودة في بلدة الطيري.

وفي هذا الاطار تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الملابسات مجددا دعوته لعدم التعرض للعاملين في الحقل الإعلامي خلال اداء مهماتهم الإعلامية.

دعوة مشروعة في اطار القانون الدولي والانساني لكنها تبدو كصوت صارخ في البرية وسط استمرار اسرائيل في عدوانها وانتهاكاتها ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والشرائع.

وعلى الهدنة الهشة وسط الخروقات ومحاولة تكريس الخط الاصفر على أنقاض القرى والبلدات المحتلة.

ورد حزب الله المعلن وما يمكن ان يليه تدور عقارب التوقيت ايقاع الdepartement state في واشنطن بانتظار موعد الجولة التمهيدية الثانية بين لبنان واسرائيل يوم الخميس.

وعلى قارعة الانتظار يتهيأ الميدان السياسي للآتي من التطورات اذ اعلن رئيس الجمهورية جوزف عون ان الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف اطلاق النار وتوقف اسرائيل عن عمليات الهدم في القرى والبلدات الجنوبية.

وهذا ما ستطرحه سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض في الاجتماع التمهيدي الثاني بين لبنان واسرائيل في الخارجية الاميركية.

وفي معلومات الجديد ان الاتجاه يسير نحو تمديد الهدنة لمدة تتراوح بين عشرين وأربعين يوما اضافة الى البدء ببحث التفاصيل المتعلقة بانطلاق عملية التفاوض بين لبنان واسرائيل على مستوى الوفود الرسمية.

والتفاوض بالتفاوض يذكر فمن واشنطن الى اسلام آباد تسير الخطوط بين ترقب وغموض وانتظار.

فبعد إعلان منتصف الليل بتمديد وقف اطلاق النار بين اميركا وايران فإن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يقول إن جولة ثانية من المحادثات ممكنة بحلول الجمعة ومن خميس واشنطن الى جمعة اسلام آباد تتأرجح الاحتمالات بين تحسين الشروط التفاوضية واللعب على حافة الهاوية.