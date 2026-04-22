سلام: استهداف الصحافيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم جرائم حرب موصوفة

كتب رئيس الحكومة الدكتور على حسابه "إكس": "إن استهداف الصحافيين، وعرقلة وصول الفرق الإغاثية اليهم، بل واستهداف مواقعهم مجدداً بعد وصول هذه الفرق، يشكّل جرائم حرب موصوفة.

وقال: "لم يعد استهداف اسرائيل للإعلاميين في الجنوب أثناء قيامهم بعملهم المهني حوادث منفردة، بل صار نهجاً مثبتا ندينه ونرفضه، كما تدينه وترفضه كل القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف: "ان لن يدّخر جهداً في متابعة هذه الجرائم أمام المحافل الدولية المختصة".

وتابع: "أتقدّم بأصدق التعازي من عائلة الشهيدة ، ومن زملائها وأصدقائها، ومن كل الجسم الإعلامي اللبناني. وأتمنى الشفاء العاجل للصحافية زينب فرج".

