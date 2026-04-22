لبنان
سلام: استهداف الصحافيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم جرائم حرب موصوفة
Lebanon 24
22-04-2026
|
18:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس الحكومة الدكتور
نواف سلام
على حسابه
عبر موقع
"إكس": "إن استهداف الصحافيين، وعرقلة وصول الفرق الإغاثية اليهم، بل واستهداف مواقعهم مجدداً بعد وصول هذه الفرق، يشكّل جرائم حرب موصوفة.
وقال: "لم يعد استهداف اسرائيل للإعلاميين في الجنوب أثناء قيامهم بعملهم المهني حوادث منفردة، بل صار نهجاً مثبتا ندينه ونرفضه، كما تدينه وترفضه كل القوانين والأعراف الدولية".
وأضاف: "ان
لبنان
لن يدّخر جهداً في متابعة هذه الجرائم أمام المحافل الدولية المختصة".
وتابع: "أتقدّم بأصدق التعازي من عائلة الشهيدة
آمال خليل
، ومن زملائها وأصدقائها، ومن كل الجسم الإعلامي اللبناني. وأتمنى الشفاء العاجل للصحافية زينب فرج".
