بعد وفاة جندي فرنسي ثانٍ.. غوتيريس يُطالب بوضع حد للهجمات على "اليونيفيل" في لبنان

أعلن أمين عام أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، ان جهات يعتقد أنها تابعة لحزب الله تقف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي في قوات حفظ السلام الموقتة التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" بلبنان.



وشدد غوتيريس في منشور على حسابه في "إكس" على ضرورة "وضع حد للهجمات التي تستهدف قوات اليونيفيل في ".

وتوفي أمس الأربعاء جندي فرنسي ثانٍ من "اليونيفيل" متأثرا بجروحه التي أصيب بها في كمين بجنوب حمّلت مسؤوليته لحزب الله.



وهذا ثالث جندي فرنسي يقتل منذ بدء الحرب الأميركية على في 28 شباط وتوسع نطاقها.



وكتب الرئيس على منصة "إكس" أن أنيسيه جيراردان الذي نُقل الإثنين إلى بعد إصابته البالغة في لبنان "توفي هذا الصباح متأثرا بجروحه".

