بعد وفاة جندي فرنسي ثانٍ.. غوتيريس يُطالب بوضع حد للهجمات على "اليونيفيل" في لبنان

22-04-2026 | 23:27
بعد وفاة جندي فرنسي ثانٍ.. غوتيريس يُطالب بوضع حد للهجمات على اليونيفيل في لبنان
أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، ان جهات يعتقد أنها تابعة لحزب الله تقف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي في قوات حفظ السلام الموقتة التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" بلبنان.

وشدد غوتيريس في منشور على حسابه في "إكس" على ضرورة "وضع حد للهجمات التي تستهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان".
وتوفي أمس الأربعاء جندي فرنسي ثانٍ من "اليونيفيل" متأثرا بجروحه التي أصيب بها في كمين بجنوب لبنان حمّلت باريس مسؤوليته لحزب الله.

وهذا ثالث جندي فرنسي يقتل منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط وتوسع نطاقها.

وكتب الرئيس إيمانويل ماكرون على منصة "إكس" أن أنيسيه جيراردان الذي نُقل الإثنين إلى فرنسا بعد إصابته البالغة في لبنان "توفي هذا الصباح متأثرا بجروحه".
