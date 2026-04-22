براك: التعامل مع حزب الله لا يمكن أن يعتمد على القوة العسكرية وحدها

أكد السفير الأميركي لدى والمبعوث الخاص إلى توم برّاك، أنّ "التعامل مع لا يمكن أن يعتمد على القوة العسكرية وحدها".



وشدد برّاك في مقابلة مع قناة " "، على أنّ " الكامل على حزب الله عبر العمليات العسكرية غير واقعي في ظل تشابكه داخل البنية السياسية والاجتماعية في ".

وأوضح أن "التجربة في المنطقة أظهرت أن استهداف الجماعات المسلحة بالوسائل العسكرية فقط لا يؤدي إلى إنهائها بشكل نهائي، بل قد يساهم في إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة"، معتبراً أن "حزب الله مدعوم ومموّل بشكل مستمر من ، ما يجعل استمراره مرتبطا بعوامل إقليمية أوسع من الساحة وحدها".



كما لفت إلى أن "الهدف الأميركي لا يتمثل في حرب استنزاف مفتوحة، بل في إضعاف البنية العسكرية لحزب الله بشكل تدريجي، وتقليص قدراته الصاروخية واللوجستية إلى الحد الذي يسمح للدولة اللبنانية باستعادة دورها الأمني والسيادي"، مشيراً إلى أن "المقاربة الحالية تقوم على مزيج من الضغط السياسي والاقتصادي والتنفيذي، إلى جانب دعم مؤسسات ، بما يتيح خلق بيئة تسمح بتراجع نفوذ الحزب من دون الدخول في مواجهة شاملة طويلة الأمد".



ورأى أن "أي حل مستدام يجب أن ينتهي إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بحيث تصبح هي الجهة الوحيدة القادرة على احتكار القوة والسلاح، في إطار ترتيبات أمنية وسياسية تدريجية".