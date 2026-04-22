تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

براك: التعامل مع حزب الله لا يمكن أن يعتمد على القوة العسكرية وحدها

Lebanon 24
22-04-2026 | 23:46
A-
A+
براك: التعامل مع حزب الله لا يمكن أن يعتمد على القوة العسكرية وحدها
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم برّاك، أنّ "التعامل مع حزب الله لا يمكن أن يعتمد على القوة العسكرية وحدها".

وشدد برّاك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، على أنّ "القضاء الكامل على حزب الله عبر العمليات العسكرية غير واقعي في ظل تشابكه داخل البنية السياسية والاجتماعية في لبنان".
وأوضح أن "التجربة في المنطقة أظهرت أن استهداف الجماعات المسلحة بالوسائل العسكرية فقط لا يؤدي إلى إنهائها بشكل نهائي، بل قد يساهم في إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة"، معتبراً أن "حزب الله مدعوم ومموّل بشكل مستمر من إيران، ما يجعل استمراره مرتبطا بعوامل إقليمية أوسع من الساحة اللبنانية وحدها".

كما لفت إلى أن "الهدف الأميركي لا يتمثل في حرب استنزاف مفتوحة، بل في إضعاف البنية العسكرية لحزب الله بشكل تدريجي، وتقليص قدراته الصاروخية واللوجستية إلى الحد الذي يسمح للدولة اللبنانية باستعادة دورها الأمني والسيادي"، مشيراً إلى أن "المقاربة الحالية تقوم على مزيج من الضغط السياسي والاقتصادي والتنفيذي، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، بما يتيح خلق بيئة تسمح بتراجع نفوذ الحزب من دون الدخول في مواجهة شاملة طويلة الأمد".

ورأى أن "أي حل مستدام يجب أن ينتهي إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بحيث تصبح هي الجهة الوحيدة القادرة على احتكار القوة والسلاح، في إطار ترتيبات أمنية وسياسية تدريجية".
مواضيع ذات صلة
الدولة اللبنانية

مؤسسات الدولة

فوكس نيوز

اللبنانية

حزب الله

امل على

القضاء

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24