تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
براك: التعامل مع حزب الله لا يمكن أن يعتمد على القوة العسكرية وحدها
22-04-2026
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد السفير الأميركي لدى
تركيا
والمبعوث الخاص إلى
سوريا
توم برّاك، أنّ "التعامل مع
حزب الله
لا يمكن أن يعتمد على القوة العسكرية وحدها".
وشدد برّاك في مقابلة مع قناة "
فوكس نيوز
"، على أنّ "
القضاء
الكامل على حزب الله عبر العمليات العسكرية غير واقعي في ظل تشابكه داخل البنية السياسية والاجتماعية في
لبنان
".
وأوضح أن "التجربة في المنطقة أظهرت أن استهداف الجماعات المسلحة بالوسائل العسكرية فقط لا يؤدي إلى إنهائها بشكل نهائي، بل قد يساهم في إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة"، معتبراً أن "حزب الله مدعوم ومموّل بشكل مستمر من
إيران
، ما يجعل استمراره مرتبطا بعوامل إقليمية أوسع من الساحة
اللبنانية
وحدها".
كما لفت إلى أن "الهدف الأميركي لا يتمثل في حرب استنزاف مفتوحة، بل في إضعاف البنية العسكرية لحزب الله بشكل تدريجي، وتقليص قدراته الصاروخية واللوجستية إلى الحد الذي يسمح للدولة اللبنانية باستعادة دورها الأمني والسيادي"، مشيراً إلى أن "المقاربة الحالية تقوم على مزيج من الضغط السياسي والاقتصادي والتنفيذي، إلى جانب دعم مؤسسات
الدولة اللبنانية
، بما يتيح خلق بيئة تسمح بتراجع نفوذ الحزب من دون الدخول في مواجهة شاملة طويلة الأمد".
ورأى أن "أي حل مستدام يجب أن ينتهي إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بحيث تصبح هي الجهة الوحيدة القادرة على احتكار القوة والسلاح، في إطار ترتيبات أمنية وسياسية تدريجية".
الدولة اللبنانية
مؤسسات الدولة
فوكس نيوز
اللبنانية
حزب الله
امل على
القضاء
القادر
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24