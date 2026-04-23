هزة أرضية جديدة ضربت لبنان.. وهذه قوتها

أفاد أنه قد سجّل عند الساعة 03:10 بالتوقيت المحلي من 23 نيسان 2026 هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة عانا في ، وقد شعر بها عدد من المواطنين .



