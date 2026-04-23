انطلاق المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية رهن نتائج اجتماع واشنطن اليوم وتمديد وقف النار

تعقد اليوم في واشنطن جولة ثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشاره مايكل نيدهام، والسفيران الأميركيان في لبنان ميشال عيسى، وفي إسرائيل مايك هاكابي، وسط بروز مخاوف من انهيار الهدنة، التي انقضى منها نصفها، بفعل التدهور الذي طرأ في الميدان العسكري، وشهد قصفاً وغارات وعمليات واستهدافات ادت الى استشهاد الزميلة امال خليل امس.
هذه المستجدات حركت اتصالات مكثفة من قبل الجهات الرسمية في اتجاهات خارجية متعددة، وخصوصاً مع الجانب الأميركي، سعياً لاحتواء الموقف وإنقاذ الهدنة، بالتزامن مع اتصالات على أكثر من خط داخلي لعدم تصعيد الموقف. 
وكشف مصدر دبلوماسي  عن "جهد يبذل على أكثر من خط عربي وغربي، وتحديداً أوروبي، لدعم لبنان في مسعاه لإنهاء الحرب، عبر مبادرة التفاوض التي أطلقها الرئيس جوزف عون، التي نعتبرها فرصة جدية لتحقيق الهدف الذي يتوخاه كل اللبنانيين بوقف هذه الحرب بصورة نهائية وانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى الحدود الدولية".
ووفق المعلومات فان اجتماع اليوم، مرتبط في جانب منه بالبحث في تمديد الهدنة بشكل جدي  ووقف كل الأعمال العدائية، وخصوصاً من قبل إسرائيل، ولاسيما عمليات تدمير القرى التي تشكل عملاً أكثر عدوانية من الاستهدافات والغارات العسكرية". 
ولفت المصدر إلى أن الأساس في هذه العملية هو أن تجري المفاوضات في أجواء هادئة وليس تحت أي نوع من الضغط، مقدراً أن الأجواء إيجابية، ولاسيما أن أجواء الاتصالات السابقة للاجتماع أكدت وجود رغبة أميركية جدية في تمديد الهدنة لـ 20 يوماً على الأقل، وهو ما أبلغ للمسؤولين اللبنانيين، فيما لبنان يشدد على هدنة طويلة الأمد. 
مصادر اخرى ذكرت ان السفيرة ندى معوض ستطرح باسم الدولة اللبنانية تمديد وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 20 و40 يومًا، كما طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون إضافة بند أساسي في المفاوضات، وهو وقف التدمير الإسرائيلي في القرى والمدن المحتلة. وفي حال سارت الأمور كما يجب، سيتحدد مكان انطلاق المفاوضات وزمانها.
