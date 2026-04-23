تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"بين سوريا وحزب الله": مراعاة متبادلة و"نفي سريع"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-04-2026 | 01:15
A-
A+
بين سوريا وحزب الله: مراعاة متبادلة ونفي سريع
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفتت مصادر متابعة إلى أن النفي السريع الذي يعتمده "حزب الله" لأي أخبار مرتبطة بالشأن السوري لا يأتي من فراغ، بل يعكس توجهاً مدروساً لتفادي إعطاء أي شرعية إعلامية أو سياسية للحديث عن توترات حدودية مع سوريا.
وبحسب هذه المصادر، فإن "الحزب" يحرص في هذه المرحلة على إبقاء المشهد هادئاً على الحدود، وعدم فتح الباب أمام تفسيرات قد تؤدي إلى تضخيم الوقائع أو استثمارها سياسياً.
كما تشير المعطيات إلى أن هذا السلوك يرتبط أيضاً برغبة واضحة في مراعاة تركيا وعدم إقلاقها، خصوصاً في ظل حساسية الدور التركي على الساحة السورية وتعقيدات التوازنات القائمة هناك.
في المقابل، تتجه الأجواء السياسية في سوريا ايضا، خلال المرحلة الحالية، نحو اعتماد سياسة واضحة تقوم على تجنب أي تصعيد، عسكري إعلامي، مع حزب الله، في إطار الحفاظ على قدر من الاستقرار على الحدود وتفادي فتح جبهات توتر جديدة.
كما تبرز ضرورة تشديد الإجراءات لمنع استخدام الأراضي السورية في عمليات التهريب أو في أي أنشطة يمكن أن تُفسَّر على أنها دعم مباشر ل"الحزب".
وبحسب متابعين، فإن حزب الله يتعايش مع هذا الواقع في الوقت الراهن، ولا يظهر رغبة في كسره، إدراكًا منه لحساسية المرحلة وتعقيد التوازنات القائمة إقليميًا.
 
مواضيع ذات صلة
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الساحة السورية

حزب الله

تركي على

السورية

التركي

تركيا

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-04-23
Lebanon24
03:41 | 2026-04-23
Lebanon24
03:30 | 2026-04-23
Lebanon24
03:10 | 2026-04-23
Lebanon24
03:00 | 2026-04-23
Lebanon24
02:55 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24