بين سوريا وحزب الله: مراعاة متبادلة ونفي سريع

لفتت مصادر متابعة إلى أن النفي السريع الذي يعتمده " " لأي مرتبطة بالشأن السوري لا يأتي من فراغ، بل يعكس توجهاً مدروساً لتفادي إعطاء أي شرعية إعلامية أو سياسية للحديث عن توترات حدودية مع .وبحسب هذه المصادر، فإن "الحزب" يحرص في هذه المرحلة على إبقاء المشهد هادئاً على الحدود، وعدم فتح الباب أمام تفسيرات قد تؤدي إلى تضخيم الوقائع أو استثمارها سياسياً.كما تشير المعطيات إلى أن هذا السلوك يرتبط أيضاً برغبة واضحة في مراعاة وعدم إقلاقها، خصوصاً في ظل حساسية الدور على وتعقيدات التوازنات القائمة هناك.في المقابل، تتجه الأجواء السياسية في سوريا ايضا، خلال المرحلة الحالية، نحو اعتماد سياسة واضحة تقوم على تجنب أي تصعيد، عسكري إعلامي، مع حزب الله، في إطار الحفاظ على قدر من الاستقرار على الحدود وتفادي فتح جبهات توتر جديدة.كما تبرز ضرورة تشديد الإجراءات لمنع استخدام الأراضي في عمليات التهريب أو في أي أنشطة يمكن أن تُفسَّر على أنها دعم مباشر ل"الحزب".وبحسب متابعين، فإن حزب الله يتعايش مع هذا الواقع في الوقت الراهن، ولا يظهر رغبة في كسره، إدراكًا منه لحساسية المرحلة وتعقيد التوازنات القائمة إقليميًا.