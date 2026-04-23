آلية تبرّع للأساتذة المتضررين من الحرب.. هذا ما اعلنته نقابة المعلمين

أعلنت في بيان، انها باشرت بتأمين مساعدات للأساتذة الذين تضرّرت منازلهم ومصادر رزقهم نتيجة الحرب الأخيرة، كما وضعت آلية للتبرّع لمساعدة أكبر عدد ممكن منهم، معتبرة ان "المعلّم كان وسيبقى عنوان العطاء، وأسمى صور هذا العطاء أن نقف إلى جانب بعضنا في أوقات الشدّة".



ودعت الى "التواصل مع المركز للنقابة أو الفروع في المحافظات للتبرّع، أو عبر تطبيق Wish Money من خلال صفحة النقابة (Syndicate of teachers in Lebanon- Donation)".



