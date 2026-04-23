تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية لم يتراجع والحكم على الافعال

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-04-2026 | 01:30
A-
A+
رئيس الجمهورية لم يتراجع والحكم على الافعال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لوحظ في الأيام الأخيرة صدور مواقف متتالية لرئيس الجمهورية جوزيف عون تؤكد بشكل واضح التمسك بالثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالمفاوضات مع اسرائيل،وبعدم التجاوب مع الطرح الاميركي بفتح قنوات تواصل مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.
مسؤول سياسي بارز قال "إن ما تهدف إليه مبادرة الرئيس عون لناحية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى، محل إجماع من قبل كل المكونات الداخلية، لكن الواضح بصورة جلية أن لا خلاف  على الهدف، بل على الوسيلة وطريقة بلوغه. ربما كان هذا الأمر في حاجة إلى إخراج أفضل". 
وقال: أما وأن الهدف واضح بإنهاء الحرب بما يحفظ سيادة لبنان واستقلاله وفق ما أكد رئيس الجمهورية، فمن هنا أولاً، يجب أن نحكم على مبادرة الرئيس  وليس بالتصريحات والمواقف الهجومية المدروسة أو المتسرعة، ومن الواجب ايضا  تحصين الهدف الذي ترمي إليه مبادرة الرئيس، بأوسع بيئة حاضنة له داخلياً، ليس فقط على المستوى الرسمي، بل على كل المستويات السياسية والحزبية والشعبية.
في المقابل، تعتبر اوساط معارضة للتفاوض ان  التراجع في موقف الرئيس جاء بعد اتضاح حجم الاعتراض الداخلي واحتمال تحوله إلى مواجهة سياسية قاسية قد تترك آثارًا مدمرة على مسيرة العهد.
وتعتبر الأوساط "ان الرئيس اختار التخفيف من حدة مواقفه والعودة خطوات إلى الوراء، مفضّلًا تهدئة الساحة الداخلية وتفادي فتح جبهات خلافية قد تربك مسار عهده في هذه المرحلة الحساسة".
وفي رأي اوساط محايدة أن "حزب الله" ذهب بعيداً في الحملة على الرئيس عون، وكان حرياً به الاكتفاء بتسجيل موقف معارض أسوة بحليفه الرئيس نبيه بري من دون أن يهدم جسور التواصل مع عون.
ولفتت إلى ان  الحزب تسرّع في إصدار أحكامه على النيّات من دون أن يأخذ بتمسك عون بالثوابت التي يكررها على الدوام أمام الموفدين الأجانب والقيادات التي يلتقيها، وعدم تفريطه بحقوق لبنان كأساس لرهانه على المفاوضات.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس نبيه بري

الرئيس عون

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24