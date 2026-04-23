ادرعي: الجيش الإسرائيليّ يعتقلُ عنصراً من وحدة "الرضوان" (فيديو)

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة "أكس":



"تواصل قوات اللواء 300 العمل جنوب الأمامي للعثور على وسائل قتالية وتطهيرها من البنى التحتية التابعة لـ" " ومنع تهديد مباشر عن بلدات . حيث رصدت القوات أمس عنصراً من وحدة قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" كان يخطط لتنفيذ مخطط ضد قوات الجيش على المدى الفوري.



وبعد وقت قصير من رصده، قام العنصر بالاستسلام وبتسليم نفسه إلى القوات ليتم اعتقاله وتحويله لمتابعة التحقيق لدى الوحدة 504. وقد جاء استسلامه بعد نشاط مكثف لقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة لتدمير البنى التحتية.



سيواصل الجيش العمل للدفاع عن منطقة خط الدفاع الأمامي وإزالة التهديدات ضد مواطني وقوات الجيش الإسرائيلي".

— (@AvichayAdraee) April 23, 2026


