حجوزات بعيدة الامد للمجيء الى لبنان

قال مصدر يعنى بالشؤون السياحية إنه بعد وقف إطلاق النار بساعات قليلة، بدأت تظهر مؤشرات جديدة لناحية الحجوزات البعيدة الأمد في ، حيث إنّ عدداً كبيراً من المغتربين بدأوا التواصل مع وكالات السفر والمكاتب السياحية وشركات تأجير السيارات من أجل حجز تذاكر وسيارات.وأشار المصدر إلى أنّ هذه الحجوزات تبقى مبدئية وليست نهائية، بسبب الظروف والأجواء المحيطة بلبنان، سواء خارجياً أو في الداخل، آملاً أن يكون الظرف الأمني ملائماً لفصل الصيف المقبل.