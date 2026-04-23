تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
23-04-2026 | 03:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقل ثقل المشهد السياسي في الساعات الماضية بشكل واضح نحو إيران، حتى بدا وكأن بقية الجبهات، وخصوصًا جبهة لبنان، تراجعت إلى مرتبة ثانوية على مستوى التأثير السياسي الفعلي. فالمتابع لتطورات الأيام الأخيرة يلاحظ أن الاهتمام الدولي والإقليمي لم يعد منصبًا على تفاصيل الجنوب اللبناني أو قواعد الاشتباك التقليدية هناك، بل على ما يمكن أن يحصل في الإطار الأوسع المرتبط بطهران ومحيطها. حتى إسرائيل نفسها، لا تبدو اليوم في عجلة من أمرها، بل تراقب وتتحفز، وكأنها تنتظر حدثًا أكبر قد يعيد خلط الأوراق بالكامل، وهو احتمال عودة الحرب مع إيران.


هذا التحول تعزز أكثر مع قرار طهران عدم إرسال وفد إلى باكستان، وهي خطوة فتحت الباب واسعًا أمام قراءة مختلفة للمشهد. فمجرد عرقلة قنوات سياسية وأمنية بهذا المستوى يعني أن إيران تستعد لمرحلة حساسة، وأنها تدرك أن أي مواجهة مقبلة لن تكون محدودة أو موضعية. من هنا، بات الحديث عن عودة المعارك هو الحدث الحقيقي الذي يدور في الكواليس، لأن أي اشتباك واسع سيكون كفيلًا بإعادة رسم التوازنات السياسية والعسكرية في المنطقة بصورة حاسمة، وربما نهائية لسنوات طويلة.

لكن في المقابل، لا تبدو الإدارة الأميركية متحمسة للذهاب إلى مواجهة مفتوحة، على الأقل في الوقت الراهن. فداخل الإدارة نفسها، كما داخل الولايات المتحدة عمومًا، هناك تباينات واضحة حول جدوى العودة الى الحرب في الشرق الأوسط. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يفاخر بقدرته على وقف الحروب لا إشعالها، لا يريد أن يغرق مجددًا في مستنقع عسكري مكلف سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا بعدما تمكن من تثبيت وقف للنار واعتبر ذلك إنجازًا شخصيًا. لذلك، يبدو أنه يراهن على أدوات أخرى، مثل الحصار البحري والضغوط السياسية والاقتصادية، باعتبارها وسائل قادرة على تحقيق نتائج مشابهة لنتائج الحرب ولكن بكلفة أقل.

في الجهة المقابلة، تبدو إيران أكثر استعدادًا لاحتمال المواجهة المباشرة. فخطابها السياسي والعسكري في الآونة الأخيرة يوحي بأنها لا تستبعد خيار المعركة، بل قد ترى فيه فرصة لتعزيز سرديتها أمام جمهورها الداخلي وحلفائها في المنطقة. غير أن هذا الاستعداد مشروط بعامل أساسي، وهو ألا تكون هي الطرف الذي يجدد الحرب. فطهران تدرك أن صورة "المعتدى عليه" تمنحها شرعية سياسية وإعلامية أكبر، وتفتح أمامها هامش حركة أوسع على المستويين العسكري والدبلوماسي.

الأهم في هذا السياق أن إيران قد لا تتمكن من تحمل حصار بحري طويل الأمد، لما له من انعكاسات مباشرة على اقتصادها ومواردها الحيوية. وهذا ما يفسر سلوكها الحالي، الذي يجمع بين التصعيد المدروس وتجنب الانفجار الشامل. إذا استمر الضغط بهذا الشكل، فقد نشهد مرحلة طويلة من التوتر المتدرج، حيث ترتفع وتيرة الرسائل العسكرية والسياسية من دون الوصول إلى لحظة الانفجار الكبير.

لكن في لحظة معينة، قد يصبح أي خطأ صغير كافيًا لإشعال مواجهة واسعة، وعندها لن تبقى أي جبهة، بما فيها لبنان، على هامش التأثير.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

دبلوماسي

إسرائيل

دونالد

ترامب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24