لبنان

تمارا الزين: 300 مليون دولار كلفة أولية للتعافي البيئي وتوثيق الأدلة لملاحقة الاحتلال

23-04-2026 | 02:55
تمارا الزين: 300 مليون دولار كلفة أولية للتعافي البيئي وتوثيق الأدلة لملاحقة الاحتلال
تزامنًا مع "اليوم العالمي للأرض" في 22 نيسان، عقدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله في مقر الوزارة، أطلقت خلاله دراسة حول "الأثر البيئي للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بين عامي 2023 و2025".

تحت عنوان "توجيه المسار نحو التعافي ما بعد الحرب للأنظمة البيئية في لبنان"، عرضت الوزيرة الزين نتائج التقرير الذي يوثق دماراً هائلاً طال أكثر من 220 ألف وحدة سكنية، واصفةً ما جرى بـ"الإبادة الحضرية" و"الإبادة البيئية" التي شملت الغابات، الأراضي الزراعية، التربة، والموارد المائية.

وحددت الوزيرة أربعة أهداف رئيسية للتقرير، هي: تقديم تقييم علمي موثوق للأضرار، وضع إرشادات لعمليات التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل، تقدير الكلفة الفعلية للمعالجة حيث حُددت حزمة أولية طارئة بنحو 300 مليون دولار، وتوثيق الأدلة لملاحقة الاحتلال دولياً وطلب التعويضات.

من جهته، أوضح الدكتور شادي عبد الله أن الدراسة استغرقت 8 أشهر من الجهد الوطني، وشملت تقييماً متكاملاً لمكونات البيئة، بما في ذلك تحليل التربة والرصد الإشعاعي والتحقق من استعمال اليورانيوم، مؤكداً أن العدوان طال ركائز الحياة بشكل ممنهج. وفي الختام، جرى حوار مع الإعلاميين حول تفاصيل التقرير وسبل متابعة نتائجه.
