آخرها بقوة 3.7 درجات.. هزات شبه يومية تُرعب اللبنانيين فهل من داعٍ للهلع؟

يُسجل في الفترة الأخيرة هزات شبه يومية كان آخرها هزة بقوة نحو 3.7 درجات على مقياس ريختر ضربت وتحديدا منطقة عانا وشعر بها عدد من المواطنين.

كما سجّل التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية لغاية الساعة 12:30 ظهر اليوم الخميس 5 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 2.2 و2.7 درجات.



وتُثير هذه الهزات المُتتالية هلعا لدى اللبنانيين من إحتمال حصول هزات أكبر قد تؤدي إلى كوارث.



في هذا السياق، يؤكد خبراء جيولوجيون ان "الهزات التي تسجل مؤخرا في لبنان تُعتبر ضعيفة إلى خفيفة وغالباً لا تُسبب أضراراً"، موضحين أن "معظم الزلازل الكبيرة تحدث فجأة من دون مقدمات واضحة وليس بسبب سلسلة هزات صغيرة قبلها".



ويلفت الخبراء إلى ان "مركز بحنس لرصد الزلازل يسجل يوميا هزات بدرجات تتراوح ما بين 2 و2,5 على مقياس ريختر لا يشعر بها أحد، وبالتالي هي لا تشكل خطورة الا في حال زادت قوتها عن 5 أو 6 درجات".



ويضيف الخبراء ان "لبنان يسجل سنويا نحو 600 هزة بدرجات مختلفة لأنه من البلدان الناشطة زلزالياً بسبب وقوعه ضمن فالقين جيولوجيّين أساسيّين يعبُرانه من نحو الجنوب، الاول شرقاً هو فالق الذي يمرّ في بمحاذاة سلسلة لبنان الغربية، ومن جهة الغرب الفالق البحري الذي يمرّ بمحاذاة ".

ويؤكدون على عدم وجود اي دراسة أو امكانية لتوقع الهزات قبل حدوثها حتى في أهم دول العالم واكثرها تقدما، وجلّ ما في الأمر هو التنبه لحركة ناشطة استثنائية للصفائح الصخرية التي تزيد من احتمال حصول هزة.



