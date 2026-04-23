تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

آخرها بقوة 3.7 درجات.. هزات شبه يومية تُرعب اللبنانيين فهل من داعٍ للهلع؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-04-2026 | 03:45
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُسجل لبنان في الفترة الأخيرة هزات شبه يومية كان آخرها هزة بقوة نحو 3.7 درجات على مقياس ريختر ضربت فجر اليوم الخميس البقاع الغربي وتحديدا منطقة عانا وشعر بها عدد من المواطنين. 
 
كما سجّل المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية لغاية الساعة 12:30 ظهر اليوم الخميس 5 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 2.2 و2.7 درجات.

وتُثير هذه الهزات المُتتالية هلعا لدى اللبنانيين من إحتمال حصول هزات أكبر قد تؤدي إلى كوارث. 

في هذا السياق، يؤكد خبراء جيولوجيون ان "الهزات التي تسجل مؤخرا في لبنان تُعتبر ضعيفة إلى خفيفة وغالباً لا تُسبب أضراراً"، موضحين أن "معظم الزلازل الكبيرة تحدث فجأة من دون مقدمات واضحة وليس بسبب سلسلة هزات صغيرة قبلها". 

ويلفت الخبراء إلى ان "مركز بحنس لرصد الزلازل يسجل يوميا هزات بدرجات تتراوح ما بين 2 و2,5 على مقياس ريختر لا يشعر بها أحد، وبالتالي هي لا تشكل خطورة الا في حال زادت قوتها عن 5 أو 6 درجات". 

ويضيف الخبراء ان "لبنان يسجل سنويا نحو 600 هزة بدرجات مختلفة لأنه من البلدان الناشطة زلزالياً بسبب وقوعه ضمن فالقين جيولوجيّين أساسيّين يعبُرانه من الشمال نحو الجنوب، الاول شرقاً هو فالق اليمونة الذي يمرّ في سهل البقاع بمحاذاة سلسلة لبنان الغربية، ومن جهة الغرب الفالق البحري الذي يمرّ بمحاذاة الشاطئ اللبناني".
ويؤكدون على عدم وجود اي دراسة أو امكانية لتوقع الهزات قبل حدوثها حتى في أهم دول العالم واكثرها تقدما، وجلّ ما في الأمر هو التنبه لحركة ناشطة استثنائية للصفائح الصخرية التي تزيد من احتمال حصول هزة.

Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سلام: نطمئن اللبنانيين أنه لا داعي للهلع إطلاقاً وأدعوهم لعدم تصديق الإشاعات
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة بقوة 2.8 درجات قبالة الشاطئ اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوّة 6.3 درجات يضرب بالقرب من ألاسكا
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6 درجات قبالة جزيرة تيمور الإندونيسية
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المركز الوطني للجيوفيزياء

فجر اليوم الخميس

الشاطئ اللبناني

المركز الوطني

البقاع الغربي

مجلس الوطني

سهل البقاع

اليمونة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-04-23
Lebanon24
08:25 | 2026-04-23
Lebanon24
08:17 | 2026-04-23
Lebanon24
08:12 | 2026-04-23
Lebanon24
08:10 | 2026-04-23
Lebanon24
08:00 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24