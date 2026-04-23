بعد الإقفال القسري.. جامعة رفيق الحريري تعيد فتح أبوابها وتستأنف التدريس

قررت (RHU) استئناف نشاطها الأكاديمي وفتح أبوابها مجددًا أمام الطلاب والكادر التعليمي والإداري، منهيةً بذلك فترة الإقفال القسري التي فرضتها تداعيات الحرب، وتأكيدًا على التزامها بمواصلة التعليم رغم التحديات الراهنة.



وباشرت تنظيم الجداول الدراسية والبرامج الأكاديمية لمساعدة الطلاب على التحضير للامتحانات النهائية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل، مع الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.



وشددت الجامعة على سعيها لتأمين كافة المقومات اللوجستية والأكاديمية اللازمة لدعم طلابها في هذه المرحلة الدقيقة، معتبرة أن العودة إلى القاعات الدراسية هي رسالة صمود وإصرار على تجاوز الظروف الاستثنائية وتأمين مستقبل الأجيال .

