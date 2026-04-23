توضيح من بلدية بياقوت حول ما جرى مع عناصر الشرطة

أصدر رئيس بلدية بياقوت بياناً أوضح فيه حقيقة الإشكال الذي وقع في المنطقة بين عدد من الأشخاص وعناصر من شرطة البلدية، مستنكراً تداول "غير دقيقة ومضللة" حول اعتداء أحد الأحزاب على الشرطة، مؤكداً أن هذا الأمر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.



وأشار إلى أن ما حصل هو "حادث فردي محدود" جرى احتواؤه فوراً بعيداً عن أي خلفيات سياسية أو حزبيّة، لافتاً إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد إجراء مصالحة بين الأطراف المعنية داخل ، بما يعكس الحرص على السلم الأهلي.



ودعا رئيس البلدية إلى توخي الدقة والامتناع عن تضخيم الأحداث، مشدداً على أن وحدة أبناء البلدة وتماسكهم تبقى الأولوية فوق أي خلاف عابر.

