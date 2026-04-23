قبلان ممثلاً بري في ذكرى أربعين خامنئي: متمسكون بالقرار 1701 ونرفض إملاءات الاحتلال

أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية في حفل تأبين بعنوان "الوفاء والولاء"، وفاءً لـ"الشهيد الإمام السيد علي خامنئي" وولاءً لـ"الإمام السيد مجتبى خامنئي"، بمشاركة ممثل رئيس مجلس النواب النائب قبلان قبلان، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وحشد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.



أشار القائم بأعمال السفارة توفيق صمدي في كلمته إلى أن تعيين السيد مجتبى خامنئي قائداً جديداً للأمة وسرعة استبدال القادة يعكسان حكمة القيادة، مشيداً بالتفاف الشعب حول قيادته وتطوع الملايين للدفاع عن الوطن، وموجهاً رسالة لمن يهدد الشعب الإيراني بأن التاريخ سيعيد نفسه ولن يكون الواقع الحالي استثناءً.



من جانبه، نقل النائب قبلان قبلان تحيات الرئيس ، مشيداً بمسيرة السيد علي خامنئي الذي سقط شهيداً في الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل على المنطقة، ومؤكداً الالتزام بالقرار 1701 واتفاق تشرين الثاني 2024 الذي ينص على وقف إطلاق النار والانسحاب الشامل، معلناً عدم المعنية بأي تفاوض مباشر مع العدو أو بخطوط وهمية يرسمها، ومشدداً على أن الوحدة الوطنية هي طريق الخلاص الوحيد.



بدوره، اعتبر الشيخ علي الخطيب أن قيادة السيد علي خامنئي شكلت عائقاً أمام المشاريع الأميركية، مؤكداً أن وقوى المقاومة أفشلتا أخطر حرب في التاريخ المعاصر، وداعياً الدول العربية والإسلامية الكبرى إلى تشكيل تكتل منيع يواجه الأطماع الاستعمارية، ومثمناً وقوف إيران الدائم إلى جانب .



فيما انتقد الشيخ ماهر حمود القوى الداخلية التي تتماهى مع الخارج، مؤكداً أن المقاومة مصلحة وطنية لكل لبنان، ودعا النائب علي فياض السلطة إلى مراجعة مواقفها وعدم القلق من الدور الإيراني الذي يدافع عن الشعب اللبناني، بينما رأى النائب السابق نجاح واكيم أن انتصار إيران ومحور المقاومة أنقذ العالم من الاندفاعة الأميركية نحو حرب عالمية ثالثة.

Advertisement