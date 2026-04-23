جورج عدوان: دور مجلس النواب في التشريع والرقابة لم يعد مقبولاً ولن نسكت عنه

أكد النائب عدوان، خلال مؤتمر صحافي لـ"تكتل الجمهورية القوية" من ، أن دور مجلس النواب الحالي لناحية التشريع والرقابة لم يعد مقبولاً، معتبراً أن المجلس بدا غير معني بكل ما جرى خلال العامين الأخيرين، منذ إدخال في "حرب إسناد غزة" التي انتهت باحتلال إسرائيلي وتدمير 55 قرية تدميراً كلياً.



وأشار عدوان إلى أن لبنان دخل الحرب لمساندة التي ذهبت للتفاوض مع ، ولولا تدخل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لما تم فصل الملف اللبناني، منتقداً غياب المساءلة والرقابة على وزراء لا يلتزمون بقرارات الحكومة.



وشدد على أن التكتل سيشارك في الجلسة البرلمانية، لكنه سيطالب الحكومة بعد انتهاء الحرب بالمثول أمام للإجابة عن تساؤلات حول من اتخذ قرار الحرب ولماذا ومن سيتحمل مسؤولية نتائجها، مؤكداً رفض العودة إلى ممارسات الماضي أو مبدأ "بو ملحم"، وختم بالقول: "إما أن يطبق القانون والدستور على الجميع، وإما أن نعيد النظر في كل شيء، فالمعركة هي معركة تطبيق قانون وليست معركة سلم أهلي".

Advertisement