لبنان

مرقص: لن نقبل أن يكون صحافيونا في مرمى النيران الإسرائيلية

Lebanon 24
23-04-2026 | 05:32
مرقص: لن نقبل أن يكون صحافيونا في مرمى النيران الإسرائيلية
مرقص: لن نقبل أن يكون صحافيونا في مرمى النيران الإسرائيلية photos 0
أكد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص أن دماء الشهيدة الصحافية آمال خليل قد وحدت اللبنانيين خلف قضية الجنوب، مشدداً في حديث لـ "LBCI" على جسامة التضحيات التي يقدمها الجسم الصحافي لنقل الحقيقة من الميدان.

وكشف مرقص عن تحركات دبلوماسية مكثفة شملت لقاءات مع المنسقة الأممية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، ومكتب "اليونسكو"، والناطقة باسم "اليونيفيل"، لافتاً إلى محاولات لإعادة تفعيل آلية إبلاغ الجانب الإسرائيلي عبر "اليونيفيل" بدخول الصحافيين للمناطق الخطرة، معتبراً إياها "ضمانة غير كافية".

وأوضح الوزير استمرار المساعي القانونية عبر تجديد الاتصالات مع "اليونسكو" في باريس ومجلس حقوق الإنسان ومراسلة المقرر الأممي الخاص، بهدف حشد زخم دولي بالتعاون مع وزارة الخارجية، جازماً بالقول: "لن نقبل بأن يظل صحافيونا أهدافاً للنيران الإسرائيلية".

ومن المقرر أن يعيد مرقص طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء اليوم، استكمالاً لجهوده التي أثمرت سابقاً عن تكليف وزارة العدل بالملاحقة القانونية وإحالة ملفات الاعتداءات إلى لجنة القانون الدولي الإنساني.
مواضيع ذات صلة
مرقص: ما يحصل مع الصحافيين غير مقبول ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لما يحصل للاعلاميين
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: لن نقبل إلا أن نكون صنّاعاً للتاريخ ولبنان لا يستحق أن يكون على هامش المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركيّ عن مدينة لبنانيّة قديمة جدّاً: هكذا أصبحت في مرمى نيران إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: النداءات التي نطلقها لم تعد تجدي ولن نقبل استهداف الصحفيين والاعتياد على ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزارة الخارجية

مجلس الوزراء

وزارة العدل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الأوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:16 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:35 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-04-23
Lebanon24
06:16 | 2026-04-23
Lebanon24
06:00 | 2026-04-23
Lebanon24
05:55 | 2026-04-23
Lebanon24
05:35 | 2026-04-23
Lebanon24
05:34 | 2026-04-23
