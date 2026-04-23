مرقص: لن نقبل أن يكون صحافيونا في مرمى النيران الإسرائيلية

أكد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص أن دماء الشهيدة الصحافية آمال خليل قد وحدت اللبنانيين خلف قضية الجنوب، مشدداً في حديث لـ "LBCI" على جسامة التضحيات التي يقدمها الجسم الصحافي لنقل الحقيقة من الميدان.



وكشف مرقص عن تحركات دبلوماسية مكثفة شملت لقاءات مع المنسقة الأممية، وبعثة ، ومكتب "اليونسكو"، والناطقة باسم "اليونيفيل"، لافتاً إلى محاولات لإعادة تفعيل آلية إبلاغ الجانب عبر "اليونيفيل" بدخول الصحافيين للمناطق الخطرة، معتبراً إياها "ضمانة غير كافية".



وأوضح الوزير استمرار المساعي القانونية عبر تجديد الاتصالات مع "اليونسكو" في ومجلس حقوق الإنسان ومراسلة المقرر الأممي الخاص، بهدف حشد زخم دولي بالتعاون مع ، جازماً بالقول: "لن نقبل بأن يظل صحافيونا أهدافاً للنيران ".



ومن المقرر أن يعيد مرقص طرح الملف على طاولة اليوم، استكمالاً لجهوده التي أثمرت سابقاً عن تكليف بالملاحقة القانونية وإحالة ملفات الاعتداءات إلى لجنة القانون الدولي الإنساني.

