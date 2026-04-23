بالصورة.. رسالة عاجلة ومهمة من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان

كتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "عاجل ‼️رسالة عاجلة إلى سكان ".أضاف: "نجدد تأكيدنا انه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل الجيش الاسرائيلي تمركزه في مواقعه بجنوب في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة .نعود ونحذر انه وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر انتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط القرى المعروضة ومحيطها . كما لا يسمح بالاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي".ختم: "بالاضافة إلى ذلك يرجى منكم عدم العبور والعودة إلى القرى التالية: البياضة، شاما، طير حرفا, ابو شاش، ، الناقورة، ظهيرة، مطمورة, يارين, ام توته، الزلوطية، بستان, شیحین, مروحين, راميه (بنت جبيل), بيت ليف، صلحانة, عيتا الشعب, حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، بنت ، عيناتا، , عيترون، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا, حولا, مركبا، طلوسة, بني ، رب الثلاثين, العديسة , كفر كلا، الطيبة (مرجعيون)، دير سریان, قنطرة، علمان (مرجعيون), عدشيت ، القصير، ميسات, لبونة, اسكندرونة, شمعا, ججيم, الضهيرة, يرين, خربة الكسيف, دير سريان, الخيام, صليب, مزرعة سردة, مجيدية".