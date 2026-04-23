22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
لبنان
الراعي: المفاوضات ضرورة لوقف نزيف الحروب والحل يمر عبر المسار الدبلوماسي
Lebanon 24
23-04-2026
|
06:16
أكد البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في
قصر بعبدا
، أن زيارته تأتي دعماً لخطاب الرئيس في 17 نيسان، واصفاً إياه بالخطاب المفصلي الذي يستعيد الكرامة وينسجم مع خطاب القسم.
واعتبر الراعي أن المفاوضات ضرورة وليست تنازلاً، وهي السبيل لوقف نزيف الحروب والدمار المستمر منذ عقود، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية يتمسك بعدم التفريط بسيادة
لبنان
أو أي من حقوقه. وشدد على غياب المنطق الطائفي في مقاربة الاستحقاقات الوطنية لصالح موقف جامع يرفض المساس بوحدة الأراضي
اللبنانية
واستقلالها.
كما نوه البطريرك بأهمية دور
الجيش اللبناني
وضرورة دعم قيادته، مؤكداً أن الدولة هي مرجعية اللبنانيين، وأن الحل الوحيد يكمن في التفاوض والمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب. وطالب الراعي بإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفتح الطرق للمحتاجين، خاتماً بالدعوة إلى وقف الحروب وتأمين مستقبل مستقر لجميع أبناء لبنان.
