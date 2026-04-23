الراعي: المفاوضات ضرورة لوقف نزيف الحروب والحل يمر عبر المسار الدبلوماسي

أكد البطريرك الماروني ، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ، أن زيارته تأتي دعماً لخطاب الرئيس في 17 نيسان، واصفاً إياه بالخطاب المفصلي الذي يستعيد الكرامة وينسجم مع خطاب القسم.



واعتبر الراعي أن المفاوضات ضرورة وليست تنازلاً، وهي السبيل لوقف نزيف الحروب والدمار المستمر منذ عقود، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية يتمسك بعدم التفريط بسيادة أو أي من حقوقه. وشدد على غياب المنطق الطائفي في مقاربة الاستحقاقات الوطنية لصالح موقف جامع يرفض المساس بوحدة الأراضي واستقلالها.



كما نوه البطريرك بأهمية دور وضرورة دعم قيادته، مؤكداً أن الدولة هي مرجعية اللبنانيين، وأن الحل الوحيد يكمن في التفاوض والمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب. وطالب الراعي بإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفتح الطرق للمحتاجين، خاتماً بالدعوة إلى وقف الحروب وتأمين مستقبل مستقر لجميع أبناء لبنان.

