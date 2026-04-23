الإعلام في "التقدمي" معزّياً باستشهاد خليل: لم يعد الكلام ينفع مع استهداف إسرائيل للصحافيين

صدر عن مفوضية الإعلام في البيان الآتي: "لم تعد البيانات ولا المواقف كافية لاستنكار جرائم الحرب التي ترتكبها بحقّ الجسم الإعلامي. فمن الزميل عصام عبدالله، الذي قتلته إسرائيل في في 13 تشرين الأول 2023، إلى الزميلة آمال خليل، التي قتلها العدو نفسه أمس الأربعاء في بلدة الطيري، سقط عشرات من الجسم الإعلامي نتيجة استهدافٍ إسرائيلي متعمّد وعن سابق تصور وتصميم".



أضاف: "وفي الأمس، ارتكبت إسرائيل جريمة إضافية تمثّلت في عرقلة وصول الفرق الإغاثية إلى الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج، بل واستهداف موقعيهما مجدداً بعد وصول هذه الفرق، ما يشكّل جرائم حرب موصوفة وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.كما تؤكد مفوضية الإعلام أنّ حماية الصحافيين في مناطق النزاع تُعدّ مسؤولية دولية، تضطلع بها عبر أجهزتها المعنية، ولا سيما منظمة “اليونسكو” ومجلس حقوق الإنسان، اللذين يُفترض بهما متابعة الانتهاكات التي تطال الإعلاميين، والعمل على ضمان مساءلة المرتكبين ومنع إفلاتهم من العقاب".



ختم: "وتتقدّم مفوضية الإعلام بأحرّ التعازي من عائلة الشهيدة آمال خليل، ومن الجسم الإعلامي اللبناني والعربي، سائلةً لها ، ومتمنيةً الشفاء العاجل للصحافية زينب فرج".

Advertisement