لبنان
الإعلام في "التقدمي" معزّياً باستشهاد خليل: لم يعد الكلام ينفع مع استهداف إسرائيل للصحافيين
Lebanon 24
23-04-2026
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مفوضية الإعلام في
الحزب التقدمي الاشتراكي
البيان الآتي: "لم تعد البيانات ولا المواقف كافية لاستنكار جرائم الحرب التي ترتكبها
إسرائيل
بحقّ الجسم الإعلامي. فمن الزميل عصام عبدالله، الذي قتلته إسرائيل في
علما الشعب
في 13 تشرين الأول 2023، إلى الزميلة آمال خليل، التي قتلها العدو نفسه أمس الأربعاء في بلدة الطيري، سقط عشرات
الشهداء
من الجسم الإعلامي نتيجة استهدافٍ إسرائيلي متعمّد وعن سابق تصور وتصميم".
أضاف: "وفي الأمس، ارتكبت إسرائيل جريمة إضافية تمثّلت في عرقلة وصول الفرق الإغاثية إلى الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج، بل واستهداف موقعيهما مجدداً بعد وصول هذه الفرق، ما يشكّل جرائم حرب موصوفة وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.كما تؤكد مفوضية الإعلام أنّ حماية الصحافيين في مناطق النزاع تُعدّ مسؤولية دولية، تضطلع بها
الأمم المتحدة
عبر أجهزتها المعنية، ولا سيما منظمة “اليونسكو” ومجلس حقوق الإنسان، اللذين يُفترض بهما متابعة الانتهاكات التي تطال الإعلاميين، والعمل على ضمان مساءلة المرتكبين ومنع إفلاتهم من العقاب".
ختم: "وتتقدّم مفوضية الإعلام بأحرّ التعازي من عائلة الشهيدة آمال خليل، ومن الجسم الإعلامي اللبناني والعربي، سائلةً لها
الرحمة
، ومتمنيةً الشفاء العاجل للصحافية زينب فرج".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" معزيا باستشهاد جندي اندونيسي مدينا استهداف قوات حفظ السلام
Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" معزيا باستشهاد جندي اندونيسي مدينا استهداف قوات حفظ السلام
23/04/2026 15:40:43
23/04/2026 15:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عون معزيا باستشهاد العسكريين بغارة إسرائيلية: استهداف الجيش يتناقض مع دعوات بسط سلطة الدولة
Lebanon 24
عون معزيا باستشهاد العسكريين بغارة إسرائيلية: استهداف الجيش يتناقض مع دعوات بسط سلطة الدولة
23/04/2026 15:40:43
23/04/2026 15:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عون اتصل برئيس الجامعة اللبنانية معزياً باستشهاد مدير كلية العلوم واحد أعضاء الهيئة التعليمية
Lebanon 24
عون اتصل برئيس الجامعة اللبنانية معزياً باستشهاد مدير كلية العلوم واحد أعضاء الهيئة التعليمية
23/04/2026 15:40:43
23/04/2026 15:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
معزياً بآمال خليل.. الرئيس عون: تعمّد اسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية
Lebanon 24
معزياً بآمال خليل.. الرئيس عون: تعمّد اسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية
23/04/2026 15:40:43
23/04/2026 15:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب التقدمي الاشتراكي
الأمم المتحدة
الحزب التقدمي
علما الشعب
الاشتراكي
الشهداء
الاشتر
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال جلسة الحكومة في بعبدا... ماذا وزعت وزيرة على زملائها؟ (صورة)
Lebanon 24
خلال جلسة الحكومة في بعبدا... ماذا وزعت وزيرة على زملائها؟ (صورة)
08:31 | 2026-04-23
23/04/2026 08:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعترافات جنود إسرائيليين… عمليات نهب طالت منازل ومحال في مناطق جنوب لبنان
Lebanon 24
اعترافات جنود إسرائيليين… عمليات نهب طالت منازل ومحال في مناطق جنوب لبنان
08:30 | 2026-04-23
23/04/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر استقبل حاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
جابر استقبل حاكم مصرف لبنان
08:25 | 2026-04-23
23/04/2026 08:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
08:17 | 2026-04-23
23/04/2026 08:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث جدول اعمال عاديا
Lebanon 24
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث جدول اعمال عاديا
08:12 | 2026-04-23
23/04/2026 08:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
Lebanon 24
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
16:13 | 2026-04-22
22/04/2026 04:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
22/04/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
13:53 | 2026-04-22
22/04/2026 01:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ضربت إيران الكويت بهذه القوة؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
لماذا ضربت إيران الكويت بهذه القوة؟.. تقرير أميركي يُجيب
10:30 | 2026-04-22
22/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما... إستهداف سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما... إستهداف سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج
09:35 | 2026-04-22
22/04/2026 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
08:31 | 2026-04-23
خلال جلسة الحكومة في بعبدا... ماذا وزعت وزيرة على زملائها؟ (صورة)
08:30 | 2026-04-23
اعترافات جنود إسرائيليين… عمليات نهب طالت منازل ومحال في مناطق جنوب لبنان
08:25 | 2026-04-23
جابر استقبل حاكم مصرف لبنان
08:17 | 2026-04-23
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
08:12 | 2026-04-23
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث جدول اعمال عاديا
08:10 | 2026-04-23
هيكل بحث مع وفد فرنسي الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على لبنان
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
23/04/2026 15:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
23/04/2026 15:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
23/04/2026 15:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
