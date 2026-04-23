وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام : قوات اليونيفيل جاهزة للقيام بالمزيد دعما للحكومة والجيش

قال وكيل لعمليات السلام لاكروا إن "لدى اليونيفيل تفويض لدعم بما يسهم في فرض على كامل أراضيها"، مشيراً إلى أن "قوات اليونيفيل جاهزة للقيام بالمزيد دعما للحكومة والجيش".

وأضاف لاكروا: "ندعم القرارات الشجاعة من السلطات اللبنانية بإجراء مفاوضات مباشرة مع بوساطة أميركية".

واعتبر أن " تفويض اليونيفيل في لا يتضمن نزع سلاح بنفسها".

وتابع قائلاً: "نزع سلاح الفصائل المسلحة مهمة صعبة في ظل رفض حزب الله والقدرات المحدودة للجيش اللبناني".

ورأى أن "وجود الجيش داخل الأراضي اللبنانية لا يساعد في تهيئة الظروف السياسية المطلوبة".

وقال: "نحتاج دعما ملموسا لبناء قدرات وأجهزة الأمن، والدعم الإنساني للبنان ضروري في ظل أكثر من مليون نازح وأزمة مالية خانقة مستمرة".