وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام : قوات اليونيفيل جاهزة للقيام بالمزيد دعما للحكومة والجيش

Lebanon 24
23-04-2026 | 06:33
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام : قوات اليونيفيل جاهزة للقيام بالمزيد دعما للحكومة والجيش
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا إن "لدى اليونيفيل تفويض لدعم السلطات اللبنانية بما يسهم في فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"، مشيراً إلى أن "قوات اليونيفيل جاهزة للقيام بالمزيد دعما للحكومة اللبنانية والجيش".
 
وأضاف لاكروا: "ندعم القرارات الشجاعة من السلطات اللبنانية بإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية".
 
واعتبر أن " تفويض اليونيفيل في لبنان لا يتضمن نزع سلاح حزب الله بنفسها".
 
وتابع قائلاً: "نزع سلاح الفصائل المسلحة مهمة صعبة في ظل رفض حزب الله والقدرات المحدودة للجيش اللبناني". 
 
ورأى أن "وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية لا يساعد في تهيئة الظروف السياسية المطلوبة". 
 
وقال: "نحتاج دعما ملموسا لبناء قدرات الجيش اللبناني وأجهزة الأمن، والدعم الإنساني للبنان ضروري في ظل أكثر من مليون نازح وأزمة مالية خانقة مستمرة". 
 
 
