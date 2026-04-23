لبنان

من قوى الأمن... تحذير عاجل للمواطنين بشأن "واتساب"

Lebanon 24
23-04-2026 | 06:41
من قوى الأمن... تحذير عاجل للمواطنين بشأن واتساب
من قوى الأمن... تحذير عاجل للمواطنين بشأن واتساب
صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي _ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:

تجدّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تحذيرها للمواطنين من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيق واتساب، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام مجهولين باستغلال حسابات واتساب عائدة لأشخاص معروفين (أصدقاء أو أقارب) بعد اختراقها، والتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بهم عبر إرسال روابط دعوة وهمية للانضمام إلى مجموعات (WhatsApp group)بحجة أنها تضم أصدقاء مشتركين.

كما تبيّن أن هذه الروابط تؤدي إلى صفحات احتيالية تطلب من المستخدم إدخال أو مشاركة رمز التحقق (OTP) الذي يَرِد عبر رسالة SMS، ما يمكّن المحتال من تسجيل رقم الهاتف على جهازه والسيطرة الكاملة على حساب واتساب الخاص بالضحية.

وبعد السيطرة على الحساب، يعمد المحتال إلى استخدامه للتواصل مع جهات الاتصال بالطريقة ذاتها، كما يقوم أحيانًا بطلب مبالغ مالية عبر تطبيقات أو خدمات تحويل الأموال المعتمدة في لبنان، منتحلًا صفة صاحب الحساب وبذرائع مختلفة.

أوّلًا: تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الالتزام بما يلي:

     عدم الضغط على أي رابط دعوة لمجموعة غير موثوق بها، حتى ولو ورد من شخص قريب أو معروف، إلّا بعد الاتّصال به شخصيًّا

     عدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي شخص أو جهة تحت أي ظرف.

     التأكد من أي طلب مالي عبر الاتصال المباشر بصاحب الحساب.

     تفعيل ميزة التحقق بخطوتين (Two-Step Verification) على تطبيق واتساب.

 

ثانيًا: طريقة تفعيل التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)  على واتساب:

فتح تطبيق واتساب

الدخول إلى الإعدادات (Settings)

اختيار الحساب (Account)

الضغط على التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)

اختيار تفعيل (Enable)

إنشاء رمز PIN مكوّن من 6 أرقام والاحتفاظ به

يُستحسن إضافة بريد إلكتروني (اختياري)

الضغط على حفظ / تم (Save / Done)

بعد تفعيل هذه الميزة، لن يتمكن المحتال من الدخول إلى الحساب حتى في حال حصوله على رمز التّحقق، من دون معرفة رمز الـ PIN.
مواضيع ذات صلة
تنبيه من قوى الأمن إلى المواطنين: إحذروا هذه الجهات
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام إلى المواطنين.. انتبهوا من هذه الصفحة
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب عاجل من قوى الأمن لذوي المفقودين جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن تُحذّر المواطنين: هذا الموقع وهمي
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 15:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24

