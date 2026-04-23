22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
لبنان
المطران عودة في عيد القديس جاورجيوس: بيروت "المفجوعة" تنتظر الحقيقة والعدالة
Lebanon 24
23-04-2026
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس متروبوليت
بيروت
وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران
إلياس عودة
، خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس بمناسبة عيد شفيعها القديس جاورجيوس "اللابس الظفر"، وألقى عظة تناول فيها معاني الشهادة والمحبة
المسيحية
.
واعتبر عودة أن الشهادة المسيحية ثمرة طبيعية للمحبة الحقيقية للمسيح، مشيراً إلى أن القديس جاورجيوس اختار الإيمان ناراً حية أحرقت الخوف في قلبه. وربط بين المحبة وبغض العالم للحق، مؤكداً أن المؤمن حين يعيش بمقتضى العدل يصبح غريباً عن روح هذا الدهر، ومستشهداً بخروج الرسول
بطرس
من السجن كدليل على أن "الصلاة أقوى من السلاسل".
وشدد المطران عودة على أن الكنيسة ليست جماعة مصلية فحسب، بل جماعة تجسد الكلمة الإلهية عبر مؤسساتها الاستشفائية والتربوية، مؤكداً أن الاضطهاد المعاصر يتخذ أشكالاً عدة كالضغوط المعيشية والحروب والظلم، مما يجعل الثبات في الإيمان ضرورة.
وفي الشأن المتصل بالعاصمة، لفت عودة إلى أن بيروت التي اتخذت القديس جاورجيوس شفيعاً لها، عانت من الزلازل والحروب وانفجار المرفأ الكارثي، معبراً عن غصة أهلها لعدم معرفة المسببين حتى الآن. وأكد أن بيروت لم تفقد الرجاء، وأن القديس حاميها قادر بصلاته أن يفتح أبواب الرجاء أمامها ويقيمها من ضعفها.
وختم عودة بدعوة المؤمنين للعيش على رجاء
القيامة
وحمل
الصليب
بفرح ودون خوف من الظالمين، محولين حياتهم إلى شهادة حية للمسيح.
مواضيع ذات صلة
حمادة بعد لقائه المطران عوده: لبنان بحاجة إلى إنقاذ
حمادة بعد لقائه المطران عوده: لبنان بحاجة إلى إنقاذ
المطران إلياس عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقا نحو الإيمان
المطران إلياس عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقا نحو الإيمان
تيمور جنبلاط يزور المطران الياس عوده ويؤكد تمسك لبنان بالثوابت الوطنية
تيمور جنبلاط يزور المطران الياس عوده ويؤكد تمسك لبنان بالثوابت الوطنية
المطران عودة: بعض اللبنانيين لم يتعظوا من دروس الكوارث التي استجلبت بأخطائهم المتكررة
المطران عودة: بعض اللبنانيين لم يتعظوا من دروس الكوارث التي استجلبت بأخطائهم المتكررة
خلال جلسة الحكومة في بعبدا... ماذا وزعت وزيرة على زملائها؟ (صورة)
اعترافات جنود إسرائيليين… عمليات نهب طالت منازل ومحال في مناطق جنوب لبنان
اعترافات جنود إسرائيليين… عمليات نهب طالت منازل ومحال في مناطق جنوب لبنان
جابر استقبل حاكم مصرف لبنان
جابر استقبل حاكم مصرف لبنان
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث جدول اعمال عاديا
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث جدول اعمال عاديا
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
لماذا ضربت إيران الكويت بهذه القوة؟.. تقرير أميركي يُجيب
لماذا ضربت إيران الكويت بهذه القوة؟.. تقرير أميركي يُجيب
الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما... إستهداف سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج
الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما... إستهداف سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
