لبنان

المطران عودة في عيد القديس جاورجيوس: بيروت "المفجوعة" تنتظر الحقيقة والعدالة

23-04-2026 | 06:48
المطران عودة في عيد القديس جاورجيوس: بيروت المفجوعة تنتظر الحقيقة والعدالة
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس بمناسبة عيد شفيعها القديس جاورجيوس "اللابس الظفر"، وألقى عظة تناول فيها معاني الشهادة والمحبة المسيحية.

واعتبر عودة أن الشهادة المسيحية ثمرة طبيعية للمحبة الحقيقية للمسيح، مشيراً إلى أن القديس جاورجيوس اختار الإيمان ناراً حية أحرقت الخوف في قلبه. وربط بين المحبة وبغض العالم للحق، مؤكداً أن المؤمن حين يعيش بمقتضى العدل يصبح غريباً عن روح هذا الدهر، ومستشهداً بخروج الرسول بطرس من السجن كدليل على أن "الصلاة أقوى من السلاسل".

وشدد المطران عودة على أن الكنيسة ليست جماعة مصلية فحسب، بل جماعة تجسد الكلمة الإلهية عبر مؤسساتها الاستشفائية والتربوية، مؤكداً أن الاضطهاد المعاصر يتخذ أشكالاً عدة كالضغوط المعيشية والحروب والظلم، مما يجعل الثبات في الإيمان ضرورة.

وفي الشأن المتصل بالعاصمة، لفت عودة إلى أن بيروت التي اتخذت القديس جاورجيوس شفيعاً لها، عانت من الزلازل والحروب وانفجار المرفأ الكارثي، معبراً عن غصة أهلها لعدم معرفة المسببين حتى الآن. وأكد أن بيروت لم تفقد الرجاء، وأن القديس حاميها قادر بصلاته أن يفتح أبواب الرجاء أمامها ويقيمها من ضعفها.

وختم عودة بدعوة المؤمنين للعيش على رجاء القيامة وحمل الصليب بفرح ودون خوف من الظالمين، محولين حياتهم إلى شهادة حية للمسيح.
