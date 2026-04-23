تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد محاصرتها مع الزميلة الشهيدة آمال خليل أمس.. زينب فرج تكشف تفاصيل ما جرى في بلدة الطيري (فيديو)

23-04-2026 | 06:41
A-
A+
بعد محاصرتها مع الزميلة الشهيدة آمال خليل أمس.. زينب فرج تكشف تفاصيل ما جرى في بلدة الطيري (فيديو)
بعد محاصرتها مع الزميلة الشهيدة آمال خليل أمس.. زينب فرج تكشف تفاصيل ما جرى في بلدة الطيري (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت الصحافية زينب فرج، من داخل المستشفى، بعد خضوعها لعملية جراحية إثر إصابتها خلال محاصرتها مع الزميلة الشهيدة آمال الخليل يوم أمس من قبل الجيش الإسرائيلي، تفاصيل ما جرى في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل.

وقالت فرج: "كانت عم تقرّب تعبطني كل شوي"، وأضافت: "عأساس في وقف إطلاق نار، وعأساس في جيش فوق. بالوقت اللي كنا مارقين من الطيري كان في سيارات عم ترجع كمان، بس ما سمعت صوت صاروخ نازل".

التفاصيل في الفيديو المرفق:


الصحافية زينب فرج تكشف ما جرى معها ومع زميلتها آمال خليل خلال تواجدهما في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل pic.twitter.com/b1IjcS1aaZ

 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العثور على الزميلة امال خليل شهيدة في بلدة الطيري
عائلة الزميلة الصحافية آمال خليل: نناشد لجنة الميكانيزم بمنح الصليب الأحمر إذن دخول بلدة الطيري لإخراج ابنتنا المحاصرة
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة قطعت الطريق بين بلدتيّ حداثا والطيري لمنع فرق الإسعاف من الوصول إلى الزميلتين آمال خليل وزينب فرج
الصليب الاحمر يسحب الزميلة زينب فرج مصابة بالاضافة الى جثتي شهيدين وفريقه يتعرض لقنبلة صوتية تحذيرية ما اجبره على الانسحاب من الطيري
قضاء بنت جبيل

الإسرائيلي

آمال خليل

بنت جبيل

إسرائيل

lebanon

الخليل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-04-23
Lebanon24
08:30 | 2026-04-23
Lebanon24
08:25 | 2026-04-23
Lebanon24
08:17 | 2026-04-23
Lebanon24
08:12 | 2026-04-23
Lebanon24
08:10 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24