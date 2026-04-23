لبنان

الخطيي: نؤيد حواراً برئاسة الجمهورية تكون الاستراتيجية الدفاعية في صلبه

Lebanon 24
23-04-2026 | 07:13
الخطيي: نؤيد حواراً برئاسة الجمهورية تكون الاستراتيجية الدفاعية في صلبه
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس بالحازمية، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، حيث جرى عرض للأوضاع الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي.

وطرحت بلاسخارت خلال اللقاء إمكانية الدعوة لحوار داخلي ترعاه الأمم المتحدة، لا سيما بين القيادات الروحية، إضافة إلى بحث العلاقات اللبنانية السورية. وأكد الخطيب وجود تحضيرات لعقد قمة روحية تهدف لتخفيف التوتر ومنع الفتنة، معرباً عن دعمه للحوار وضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية إليه لتكون الاستراتيجية الوطنية للدفاع في صلبه.

وانتقد العلامة الخطيب عجز الأمم المتحدة عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي طالتها أيضاً، مستغرباً وجود مقعد لإسرائيل في المنظمة الدولية، واصفاً إياها بـ"العصابة" التي تأسست على الإجرام. كما أدان اغتيال الصحافية آمال خليل، معتبراً إياها وزملاءها الشهداء ضحايا لجرائم حرب موصوفة.

وفي الشأن الداخلي، أكد الخطيب عدم قلقه من الانجرار إلى فتنة داخلية، مشدداً على أن صوت العقلاء هو الأقوى. كما أبدى حرصه على موقع رئاسة الجمهورية ورفضه توجيه أي إهانة له، مؤكداً الرغبة في سلطة قوية قادرة على حماية السيادة. وختم بالتشديد على أفضل العلاقات الأخوية مع سوريا، داعياً لأن تكون العلاقة من موقع الحكومات، مشيراً إلى معالجة عدد من القضايا المشتركة مؤخراً.
