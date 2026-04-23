الخطيي: نؤيد حواراً برئاسة الجمهورية تكون الاستراتيجية الدفاعية في صلبه

استقبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس بالحازمية، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس بلاسخارت، حيث جرى عرض للأوضاع الراهنة في ظل العدوان .



وطرحت بلاسخارت خلال اللقاء إمكانية الدعوة لحوار داخلي ترعاه ، لا سيما بين القيادات الروحية، إضافة إلى بحث العلاقات . وأكد الخطيب وجود تحضيرات لعقد قمة روحية تهدف لتخفيف التوتر ومنع الفتنة، معرباً عن دعمه للحوار وضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية إليه لتكون الاستراتيجية الوطنية للدفاع في صلبه.



وانتقد العلامة الخطيب عجز الأمم المتحدة عن وقف الاعتداءات التي طالتها أيضاً، مستغرباً وجود مقعد لإسرائيل في المنظمة الدولية، واصفاً إياها بـ"العصابة" التي تأسست على الإجرام. كما أدان اغتيال الصحافية آمال خليل، معتبراً إياها وزملاءها الشهداء ضحايا لجرائم حرب موصوفة.



وفي الشأن الداخلي، أكد الخطيب عدم قلقه من الانجرار إلى فتنة داخلية، مشدداً على أن صوت العقلاء هو الأقوى. كما أبدى حرصه على موقع رئاسة الجمهورية ورفضه توجيه أي إهانة له، مؤكداً الرغبة في سلطة قوية قادرة على حماية السيادة. وختم بالتشديد على أفضل العلاقات الأخوية مع ، داعياً لأن تكون العلاقة من موقع الحكومات، مشيراً إلى معالجة عدد من المشتركة مؤخراً.

