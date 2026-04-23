بارو: الهجوم على "اليونيفيل" في لبنان "جريمة حرب"

وصف الفرنسي ، الخميس، الهجوم المميت على جنود تابعين لقوات حفظ السلام في "يونيفيل" بأنها جريمة حرب.



وقال عبر شبكة فرانس إنفو "الهجوم على أصحاب الخوذ الزرقاء التابعين للأمم المتحدة، جنود السلام الذين يمكن التعرف عليهم بوضوح في الميادين، ليس جريمة حرب فحسب ولكن أيضا إهانة للمجتمع الدولي بأسره".



وأضاف الوزير أن هذا يرجع لأن يمنح قوات حفظ السلام تفويضها. (سكاي نيوز عربية)

