سلام: لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية

حثّ رئيس الحكومة نواف سلام الأميركي على الضغط على لتقليص مطالبها وإنهاء غزوها للبلاد.

وقال في حديث لصحيفة " ": " لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا للقوات ".

وأضاف: "لا يمكننا التعايش مع ما تسمى منطقة عازلة حيث لا يسمح للنازحين بالعودة لمدنهم وقراهم".

وتابع قائلاً: "اتخذنا قرارات جريئة وأحرزنا تقدما بمصادرة الأسلحة وحظر العمليات العسكرية لحزب الله".

واعتبر سلام أن " احتكار الدولة للسلاح مصلحة لبنانية بغض النظر عن مطالب إسرائيل فالدولة لا يمكن أن تمتلك جيشين".

وأضاف: "نزع السلاح عملية لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها لكن الأهم هو أننا أظهرنا جدية في ذلك".

وناشد سلام " وباريس المساعدة في توسيع وتعزيز جيشنا الذي يعاني ضائقة مالية في المعدات والتدريب"، كما وناشد "الشركاء توفير الأموال لمواجهة المأساة الإنسانية ولتلبية احتياجات في لبنان".