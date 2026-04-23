تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
بالدموع الغزيرة… البيسارية تودّع الصحافية الشهيدة آمال خليل (فيديو وصور)

Lebanon 24
23-04-2026 | 09:11
A-
A+
بالدموع الغزيرة… البيسارية تودّع الصحافية الشهيدة آمال خليل (فيديو وصور)
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بدموعٍ غزيرة، وحسرةٍ وألمٍ وإيمان، ودّعت بلدة البيسارية ابنتها الشهيدة آمال خليل، التي روت بدمها الطاهر أرض الجنوب، وأبت خلال مسيرتها الإعلامية إلا أن تبقى شاهدة على هذه الأرض التي أحبّتها حتى لحظة الاستشهاد.

رافق إعلاميون وصحافيون، من زملاء آمال في "مهنة المتاعب"، موكبها حتى مثواها الأخير، مستذكرين خصالها وفضائلها، فهي التي لم تكن تردّ طالبًا خائبًا، ولم تتأخر يومًا عن مساعدة أحد، وكانت مندفعة في عملها حتى الفناء.

فيديو من وداع الزميلة آمال خليل pic.twitter.com/tpt1yWAIXJ

وبحضور عدد كبير من أهالي البلدة وشخصيات سياسية وإعلامية، حُمل نعش الشهيدة آمال على الأكف داخل البلدة، وسط نثر الأرز والورد، قبل أن يُنقل إلى منزلها لإلقاء الوداع الأخير قبيل الدفن.


وأعرب رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، عن ألمه لاستشهاد الإعلامية آمال خليل من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الطيري أمس وأصيبت فيه أيضاً الإعلامية زينب فرج.

ورأى عون أن "تعمّد اسرائيل دائماً استهداف الإعلاميين بشكل مباشر هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية ضد لبنان، فضلاً عن كونها جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين والأعراف الدولية وتشكل حافزاً لتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها".

وقدّم عون تعازيه إلى عائلة الإعلامية الشهيدة التي انضمت إلى قافلة الإعلاميين الشهداء الذين سبقوها على درب الشهادة على أرض الجنوب أيضاً، كما عزّى أسرة جريدة «الأخبار» والأسرة الإعلامية اللبنانية والعربية، سائلاً لها الرحمة ولهم جميعاً الصبر والعزاء. كما تمنى الشفاء العاجل لزميلتها زينب فرج التي أصيبت في الاعتداء نفسه.

من جهته، أدان رئيس الحكومة نواف سلام اغتيال خليل. وكتب سلام على منصة "إكس": "إن استهداف الصحافيين، وعرقلة وصول الفرق الإغاثية اليهم، بل واستهداف مواقعهم مجدداً بعد وصول هذه الفرق، يشكّل جرائم حرب موصوفة"، مضيفاً "لم يعد استهداف إسرائيل للإعلاميين في الجنوب أثناء قيامهم بعملهم المهني حوادث منفردة، بل صار نهجاً مثبتاً ندينه ونرفضه، كما تدينه وترفضه كل القوانين والأعراف الدولية".

وأشار سلام إلى إن "لبنان لن يدّخر جهداً في متابعة هذه الجرائم أمام المحافل الدولية المختصة".

وختم بالقول "أتقدّم بأصدق التعازي من عائلة الشهيدة آمال خليل، ومن زملائها وأصدقائها، ومن كل الجسم الإعلامي اللبناني. وأتمنى الشفاء العاجل للصحافية زينب فرج".

أيضًا، نعى وزير الإعلام  بول مرقص الصحافية آمال خليل وكتب عبر منصة "اكس": "بحزنٍ كبير، ننعي الصحافية الشهيدة آمال خليل، التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتها واجبها المهني في نقل الحقيقة في الطيري- جنوب لبنان. إن استهداف الصحافيين جريمة موصوفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لن نسكت عنه، ونعود ونناشد العالم والمنظمات الدولية المساندة في التحرّك لوقفه ومنع تكراره. الرحمة لروح الشهيدة، والصبر لعائلتها وزملائها".

وتحدّث الحاضرون عن ذكرياتهم ومعرفتهم بها، إذ اعتبر الصحافي أحمد عيسى، أن قصصًا كثيرة لم تكن لتُعرف لولا آمال، وروى كيف كان منزلها ملجأً للصحافيين في الجنوب، حيث كانت تستقبل الجميع دائمًا، لكن الأمس كان مختلفًا، إذ وصل الجميع قبلها.

▪️ قصصٌ كثيرة، لولا آمال، لما عَلِم بها أحد. وروى الصحافي أحمد عيسى كيف كان منزلها ملجأً للصحافيين في الجنوب، تستقبل الجميع دوماّ، لكنّ الأمس كان مختلفاّ… إذ وصل الجميع قبلها.#آمال_الجنوب#صمود_فانتصار pic.twitter.com/8COEXcIRLE

  

 

A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)




ماذا جرى مع الشهيدة آمال خليل يوم أمس؟ 

 استشهدت يوم أمس، الزميلة آمال خليل أثناء تأديتها واجبها المهني في جنوب لبنان. 

فقد حاصر العدو الإسرائيلي الزميلتين آمال خليل وزينب فرج في بلدة الطيري، وتمكّن الصليب الأحمر من إنقاذ الزميلة زينب فرج التي أُصيبت بجروح، فيما فقدت آمال خليل.

وبعد لجوئها إلى منزل مؤلف من ثلاثة طوابق للاحتماء، استهدفه العدو، ليُعثر عليها بعد ساعات تحت الأنقاض وقد فارقت الحياة.

الصحافية زينب فرج تكشف ما جرى معها ومع زميلتها آمال خليل خلال تواجدهما في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل pic.twitter.com/b1IjcS1aaZ


من هي آمال خليل؟

- آمال خليل هي كاتبة وصحافية في جريدة الأخبار وانتسبت إليها في عند إطلاقها عام 2006.

- مواليد العام 1984 وهي من بلدة البيسارية - جنوب لبنان

- تُشرف خليل على فريق مراسلي المناطق لإنجاز مواد مكتوبة ومصورة لصالح موقع "الأخبار" الالكتروني.

- تعتبر من الصحافيات اللواتي عملن في الميدان الحربي خلال حربي عام 2024 و2026، وكانت دائماً موجودة في الجنوب ولم تتركهُ أبداً رغم كل التهديدات.

- وثقت الكثير من الأحداث الميدانية والحربية، كما أنها كانت ترصدُ الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

- أطلقت  مشروع "نساء" الذي نفذته جريدة "الأخبار" بالشراكة مع بلدية الزلوطية (قضاء صور-لبنان)، وهذا المشروع استوعب فتيات من خمس قرى حدودية نائية لتدريبهن على بعض أنواع الفنون والثقافة (مسرح - رسم - موسيقى- كتابة صحافية - أدب وشعر).

- نسقت مع مختلف الصحافيين الميدانيين سلسلة مهمات صحفية في جنوب لبنان.


 




مواضيع ذات صلة
جثمان الشهيدة آمال خليل يوارى في بلدتها في البيسارية
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 17:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تنعى الصحافية الشهيدة أمال خليل
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 17:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أمال خليل شهيدة الارض التي احبتها والعدو ينفي استهداف الصحافيتين عمداً
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 17:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني يعلن انتشال جثمان الصحافية آمال خليل
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 17:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

خليل على

الجمهوري

إسرائيل

الشهداء

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:32 | 2026-04-23
Lebanon24
10:30 | 2026-04-23
Lebanon24
10:25 | 2026-04-23
Lebanon24
10:23 | 2026-04-23
Lebanon24
10:21 | 2026-04-23
Lebanon24
10:20 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24