بالدموع الغزيرة… البيسارية تودّع الصحافية الشهيدة آمال خليل (فيديو وصور)

بدموعٍ غزيرة، وحسرةٍ وألمٍ وإيمان، ودّعت بلدة البيسارية ابنتها الشهيدة آمال خليل، التي روت بدمها الطاهر أرض الجنوب، وأبت خلال مسيرتها الإعلامية إلا أن تبقى شاهدة على هذه الأرض التي أحبّتها حتى لحظة الاستشهاد.





رافق إعلاميون وصحافيون، من زملاء آمال في "مهنة المتاعب"، موكبها حتى مثواها الأخير، مستذكرين خصالها وفضائلها، فهي التي لم تكن تردّ طالبًا خائبًا، ولم تتأخر يومًا عن مساعدة أحد، وكانت مندفعة في عملها حتى الفناء.

وبحضور عدد كبير من أهالي البلدة وشخصيات سياسية وإعلامية، حُمل نعش الشهيدة آمال على الأكف داخل البلدة، وسط نثر الأرز والورد، قبل أن يُنقل إلى منزلها لإلقاء الوداع الأخير قبيل الدفن.





وأعرب رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، عن ألمه لاستشهاد الإعلامية آمال خليل من جراء القصف الذي استهدف بلدة الطيري أمس وأصيبت فيه أيضاً الإعلامية زينب فرج.ورأى عون أن "تعمّد اسرائيل دائماً استهداف الإعلاميين بشكل مباشر هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية ضد ، فضلاً عن كونها جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين والأعراف الدولية وتشكل حافزاً لتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها".وقدّم عون تعازيه إلى عائلة الإعلامية الشهيدة التي انضمت إلى قافلة الإعلاميين الذين سبقوها على درب الشهادة على أرض الجنوب أيضاً، كما عزّى أسرة جريدة «الأخبار» والأسرة الإعلامية والعربية، سائلاً لها الرحمة ولهم جميعاً الصبر والعزاء. كما تمنى الشفاء العاجل لزميلتها زينب فرج التي أصيبت في الاعتداء نفسه.، أدان رئيس الحكومة نواف سلام اغتيال خليل. وكتب سلام على منصة "إكس": "إن استهداف الصحافيين، وعرقلة وصول الفرق الإغاثية اليهم، بل واستهداف مواقعهم مجدداً بعد وصول هذه الفرق، يشكّل جرائم حرب موصوفة"، مضيفاً "لم يعد استهداف للإعلاميين في الجنوب أثناء قيامهم بعملهم المهني حوادث منفردة، بل صار نهجاً مثبتاً ندينه ونرفضه، كما تدينه وترفضه كل القوانين والأعراف الدولية".وأشار سلام إلى إن "لبنان لن يدّخر جهداً في متابعة هذه الجرائم أمام المحافل الدولية المختصة".وختم بالقول "أتقدّم بأصدق التعازي من عائلة الشهيدة آمال خليل، ومن زملائها وأصدقائها، ومن كل الجسم الإعلامي اللبناني. وأتمنى الشفاء العاجل للصحافية زينب فرج".أيضًا، نعى وزير الإعلام بول مرقص الصحافية آمال خليل وكتب عبر منصة "اكس": "بحزنٍ كبير، ننعي الصحافية الشهيدة آمال خليل، التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتها واجبها المهني في نقل الحقيقة في الطيري- جنوب لبنان. إن استهداف الصحافيين جريمة موصوفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لن نسكت عنه، ونعود ونناشد العالم والمنظمات الدولية المساندة في التحرّك لوقفه ومنع تكراره. الرحمة لروح الشهيدة، والصبر لعائلتها وزملائها".

وتحدّث الحاضرون عن ذكرياتهم ومعرفتهم بها، إذ اعتبر الصحافي أحمد عيسى، أن قصصًا كثيرة لم تكن لتُعرف لولا آمال، وروى كيف كان منزلها ملجأً للصحافيين في الجنوب، حيث كانت تستقبل الجميع دائمًا، لكن الأمس كان مختلفًا، إذ وصل الجميع قبلها.

ماذا جرى مع الشهيدة آمال خليل يوم أمس؟



استشهدت يوم أمس، الزميلة آمال خليل أثناء تأديتها واجبها المهني في جنوب لبنان.



فقد حاصر العدو الإسرائيلي الزميلتين آمال خليل وزينب فرج في بلدة الطيري، وتمكّن الصليب الأحمر من إنقاذ الزميلة زينب فرج التي أُصيبت بجروح، فيما فقدت آمال خليل.



وبعد لجوئها إلى منزل مؤلف من ثلاثة طوابق للاحتماء، استهدفه العدو، ليُعثر عليها بعد ساعات تحت الأنقاض وقد فارقت الحياة.





