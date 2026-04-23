اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية

تحدث وزير الاعلام المحامي د. بول ، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، في مؤتمر بمشاركة النائب عقيص ، معلقا على احالة اقتراح قانون الإعلام على لجنة فرعية، وقال: "اليوم كنا في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ترأسها دولة مجلس النواب إلياس بوصعب وكان الاستاذ جورج عقيص ترأس اللجنة النيابية الفرعية التي أعادت صياغة اقتراح قانون الاعلام الجديد والمتطور، انما اللحظة التي نحن فيها هي لحظة أليمة حيث استشهدت من عائلتنا آمال خليل".ووجه تحية إلى " الصحافة والى شهداء "، وقال :"من حيث التوقيت، بعد أيام نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ، كنت أتمنى، لو ان اللجان النيابية المشتركة أقرت اقتراح قانون الاعلام الحديث والمتطور، وهو عمل تراكمي يعمل عليه منذ سنوات، وابديت سابقا ملاحظات وامتنعت عن إبداء اي ملاحظة خلال ولايتي الوزارية من أجل تسهيل إقراره".أضاف :" هذا الاقتراح إذا أقر سيخلف قانونا قديما، أصبح عمره ثلاثين سنة، على ان يطبق بعده هذا الاقتراح الذي عملت عليه اللجنة الفرعية للإدارة والعدل برئاسة النائب عقيص.إنه نتيجة خبرات متعددة، منها مع منظمة "اليونسكو" التي انتدبت خبيرا دوليا شاركنا في هذه الصياغة ونواب حاليون وسابقون ومنظمات محلية مهنية".ولفت الوزير مرقص الى "ان الإقتراح تخللته مناقشات مستفيضة، ان في اللجنة الفرعية او لجنة الادارة والعدل ، وأبدى نواب آراءهم ، وهناك جهات معنية قدمت ملاحظاتها، ونستطيع ان نبقى نستمع إلى هذه الملاحظات لسنوات قادمة، ولكن علينا ان ننهي هذا الاقتراح الذي يضمن حرية الرأي والتعبير ويحدد من هو الصحافي ويلغي الجزائية ويستبدلها بغرامات ويضع اصولا مستعجلة وفعالة للنظربالمخالفات الاعلامية وينشىء هيئة مستقلة للإعلام ويعيد النظر بوسائل الاعلام العام ويكافح خطاب الكراهية الذي نعاني منه اليوم".وتابع :" كثير يسأل اليوم: أين هو وزير الاعلام تجاه خطاب الكراهية، جاء لأول مرة هذا المشروع بناء لجهد مشترك يضع احكاماً مفصلة عن موضوع الكراهية ومكافحته، كما انه ينظم المواقع الالكترونية وفقا لحرية الرأي والتعبير". ولفت الوزير مرقص الى انه فوجىء بعدم اقرار الإقتراح، وقال :"هذا النص أعيد إلى الوراء عبر تشكيل لجنة فرعية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب للنظر بما يكون قد تبقى من ملاحظات اضافية على هذا النص " وختم الوزير مرقص :" انحني امام الإرادة التشريعية واخضع لارادة النواب، ونحن سلطة تنفيذية . وما حصل هو خطوة سابني عليها الموقف السياسي المقتضى".وشكر نائب رئيس المجلس الذي سيترأس اللجنة الفرعية، مبديا ثقته به، كذلك وجه الشكر لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان وللنائب جورج عقيص على عملهما وجهودهما.وقال النائب عقيص:" لا أريد ان أضيف على ما قاله وزير الاعلام، معربا عن اعتقاده "ان اقتراح القانون هو الاقتراح الاصلاحي الذي نال اكبر وأوسع مروحة ثناء من كل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقانون الاعلام"، وقال :"مكتوب علينا في هذا المجلس ان كل قانون اصلاحي يجب ان نسير في درب جلجلة لنحصله . كنا نأمل بعد جلسات عدة في لجنة الادارة والعدل وفي اللجنة الفرعية، ان يحال الإقتراح الى ، لكن فوجئنا قبل ايام من انعقاد اللجان المشتركة باسقاط اقتراح قانون جديد في ممارسة غريبة ".