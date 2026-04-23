تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية

Lebanon 24
23-04-2026 | 10:07
A-
A+
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدث وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، في مؤتمر بمشاركة النائب جورج عقيص ، معلقا على احالة اقتراح قانون الإعلام على لجنة فرعية، وقال: "اليوم كنا في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ترأسها دولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وكان الاستاذ جورج عقيص ترأس اللجنة النيابية الفرعية التي أعادت صياغة اقتراح قانون الاعلام الجديد والمتطور، انما اللحظة التي نحن فيها هي لحظة أليمة حيث استشهدت من عائلتنا آمال خليل".

ووجه تحية إلى "شهداء الصحافة والى شهداء لبنان"، وقال :"من حيث التوقيت، بعد أيام نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ، كنت أتمنى، لو ان اللجان النيابية المشتركة أقرت اقتراح قانون الاعلام الحديث والمتطور، وهو عمل تراكمي يعمل عليه منذ سنوات، وابديت سابقا ملاحظات وامتنعت عن إبداء اي ملاحظة خلال ولايتي الوزارية من أجل تسهيل إقراره".

أضاف :" هذا الاقتراح إذا أقر سيخلف قانونا قديما، أصبح عمره ثلاثين سنة، على ان يطبق بعده هذا الاقتراح الذي عملت عليه اللجنة الفرعية للإدارة والعدل برئاسة النائب عقيص.إنه نتيجة خبرات متعددة، منها مع منظمة "اليونسكو" التي انتدبت خبيرا دوليا شاركنا في هذه الصياغة ونواب حاليون وسابقون ومنظمات محلية مهنية".

ولفت الوزير مرقص الى "ان الإقتراح تخللته مناقشات مستفيضة، ان في اللجنة الفرعية او لجنة الادارة والعدل ، وأبدى نواب آراءهم ، وهناك جهات معنية قدمت ملاحظاتها، ونستطيع ان نبقى نستمع إلى هذه الملاحظات لسنوات قادمة، ولكن علينا ان ننهي هذا الاقتراح الذي يضمن حرية الرأي والتعبير ويحدد من هو الصحافي ويلغي العقوبات الجزائية ويستبدلها بغرامات ويضع اصولا مستعجلة وفعالة للنظربالمخالفات الاعلامية وينشىء هيئة مستقلة للإعلام ويعيد النظر بوسائل الاعلام العام ويكافح خطاب الكراهية الذي نعاني منه اليوم".

وتابع :" كثير يسأل اليوم: أين هو وزير الاعلام تجاه خطاب الكراهية، جاء لأول مرة هذا المشروع بناء لجهد مشترك يضع احكاماً مفصلة عن موضوع الكراهية ومكافحته، كما انه ينظم المواقع الالكترونية وفقا لحرية الرأي والتعبير". ولفت الوزير مرقص الى انه فوجىء بعدم اقرار الإقتراح، وقال :"هذا النص أعيد إلى الوراء عبر تشكيل لجنة فرعية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب للنظر بما يكون قد تبقى من ملاحظات اضافية على هذا النص " وختم الوزير مرقص :" انحني امام الإرادة التشريعية واخضع لارادة النواب، ونحن سلطة تنفيذية . وما حصل هو خطوة سابني عليها الموقف السياسي المقتضى".

وشكر نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب الذي سيترأس اللجنة الفرعية، مبديا ثقته به، كذلك وجه الشكر لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان وللنائب جورج عقيص على عملهما وجهودهما.

وقال النائب عقيص:" لا أريد ان أضيف على ما قاله وزير الاعلام، معربا عن اعتقاده "ان اقتراح القانون هو الاقتراح الاصلاحي الذي نال اكبر وأوسع مروحة ثناء من كل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقانون الاعلام"، وقال :"مكتوب علينا في هذا المجلس ان كل قانون اصلاحي يجب ان نسير في درب جلجلة لنحصله . كنا نأمل بعد جلسات عدة في لجنة الادارة والعدل وفي اللجنة الفرعية، ان يحال الإقتراح الى الهيئة العامة، لكن فوجئنا قبل ايام من انعقاد اللجان المشتركة باسقاط اقتراح قانون جديد في ممارسة غريبة ".
 
الهيئة العامة

إلياس بو صعب

نائب رئيس

العقوبات

بو صعب

الصحاف

لبنان

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24