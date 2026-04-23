فرنسا تقترح هذا الحل لأزمة لبنان... فما هو؟

علق ديبلوماسي عريق على البيان الذي اصدرته قبل بعض الوقت واعتبرت فيه "ان السبيل الوحيد لاستقرار والمنطقة هو اتفاق سياسي بين ولبنان يضمن أمن البلدين".

وقال المصدر" ان المقصود بهذا الكلام هو ضرورة العمل على اتفاق سياسي بشأن الحدود ونزع سلاح " " من دون حرب، وهذا الموقف يشكل واحدة من الثوابت المعلنة والمكررة".

وقال المصدر "هذا الموقف يتكامل مع ما عبّرت عنه في خلال زيارة رئيس الحكومة الاخيرة الى ، لجهة ضرورة السعي الى انجاز تفاهم ما قبل انتهاء مهام "اليونيفيل" في الجنوب، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وايجاد تفاهم على موضوع القوى التي ستحل محل اليونيفيل".

وقال المصدر ودا على سؤال " ان لم يتحدث صراحة عن قوات متعددة الجنسيات بل ركز على ايجاد حل امني لما بعد "اليونيفيل"، وربما يكون الحل شبيها بالصيغة المقترحة في غزة وهي انشاء "قوة دولية مؤقتة" لتحقيق الاستقرار في القطاع ".

