نقابة الخلوي التقت رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي

زار وفد من نقابة الخليوي برئاسة النقيب مارك عون، رئيس مجلس الدكتور غازي يحيى، حيث تم التأكيد، وفق بيان للوفد،" على الدور الأساسي الذي يضطلع به الضمان الاجتماعي، باعتباره ضرورة وطنية للحفاظ على هذا المرفق الحيوي واستمراريته.





كما تم التشديد على حق كل موظف في نيل كامل حقوقه، لا سيما تعويض نهاية الخدمة، مع الإشارة إلى وجود استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة، ولا سيما لجهة إمكانية تقسيط المستحقات المترتبة على الشركات، بما يضمن استمرارية العمل وصون حقوق المضمونين.





وأشار البيان، الى ان الوفد عقد اجتماعا آخر مع المدير المالي ورئيس في الصندوق بو ، حيث تم التأكيد مجددًا على حقوق المضمونين، وإبداء الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات بما يسهم في تسهيل عمليات الدفع.





وفي ختام اللقاء، تم تقديم درعٍ تقديري للدكتور يحيى، عربون شكر وامتنان.

Advertisement