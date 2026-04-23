فرنسا تسلّم لبنان شحنة مساعدات إنسانية تفوق 9 أطنان

اعلنت السفارة في بيان، انه "في إطار دعم المتواصل للسلطات وتضامناً مع الشعب اللبناني، تم تسليم شحنة تزن أكثر من 9 أطنان من المساعدات الإنسانية على متن رحلة أوروبية اليوم الخميس 23 نيسان في مطار في ، في حضور سفير فرنسا في السيد هيرفه ماغرو، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ، وذلك بتنسيق وثيق مع الوزارات المعنية.وتشمل هذه المساعدات الإنسانية خيماً وتجهيزات مطبخية ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية للسكان الذين نزحوا بسبب الحرب. وسيتم توزيعها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة عامل غير الحكومية ومنظمة الطوارئ الدولية، وذلك بالتنسيق مع الاجتماعية.يضاف إلى ذلك 75 حقيبة صحية تبرعت بها جمعية توليب الفرنسية، تحتوي على أدوية (مدة انتهاء الصلاحية من 2027 إلى 2030) لدعم الفرق الطبية العاملة في الميدان. سيتم توزيعها بالتنسيق مع ومنظمة الطوارئ الدولية.وستساعد هذه المواد الطارئة على بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية على الأرض وتلبية احتياجات السكان ".