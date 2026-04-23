فيديو نشره أدرعي لنفق لـحزب الله... عمقه 25 متراً

#عاجل جيش الدفاع يكشف: مقر قيادة لحزب الله تحت الأرض في عمق 25 مترًا يقع داخل دكان ملابس في قرية الخيام
🔸في إطار نشاطات قوات اللواء 769 جنوب خط الدفاع الأمامي لكشف وتدمير البنى التحتية الإرهابية في قرية الخيام جنوب لبنان عثرت القوات داخل محل ملابس مدني على نفق بعمق نحو 25 مترًا… pic.twitter.com/y1KWAerdwQ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 23, 2026
#عاجل جيش الدفاع يكشف: مقر قيادة لحزب الله تحت الأرض في عمق 25 مترًا يقع داخل دكان ملابس في قرية الخيام
🔸في إطار نشاطات قوات اللواء 769 جنوب خط الدفاع الأمامي لكشف وتدمير البنى التحتية الإرهابية في قرية الخيام جنوب لبنان عثرت القوات داخل محل ملابس مدني على نفق بعمق نحو 25 مترًا… pic.twitter.com/y1KWAerdwQ