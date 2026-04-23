تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تيمور جنبلاط يواصل جولاته السياسية ويزور نعمة افرام

Lebanon 24
23-04-2026 | 12:06
A-
A+

تيمور جنبلاط يواصل جولاته السياسية ويزور نعمة افرام
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استكمل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، جولاته على القوى السياسية، فزار على رأس وفد من "اللقاء الديمقراطي" والحزب رئيس المجلس التنفيذي لمشروع "وطن الإنسان" النائب نعمة افرام.

وضمّ الوفد: عضوا "اللقاء الديمقراطي" النائبان وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، أمين السر العام ظافر ناصر، عضوا مجلس القيادة مروى أبي فراج ورينا الحسنية، إضافة إلى مستشار جنبلاط حسام حرب.

وحضر من "وطن الإنسان" النائب جميل عبود، المحامي إدي خلف، حسن الحسيني، الدكتور حبيب مالك، الدكتور أسعد عيد، المحامي أنطوان كالجيان، ورياض الصلح وسامر عرّاج، إلى جانب عدد من المستشارين.

وتركّز البحث على سبل تعزيز شبكة الأمان الوطنية من خلال تفعيل التواصل بين القوى السياسية وعقلنة الخطاب السياسي، كما تأكيد دعم مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ضمن بنود واضحة وموقف لبناني موحد.

وفي الاجتماع، جرى التشديد على "أهمية اتباع مقاربة منفتحة تجاه مختلف الأطراف، إضافة إلى تأكيد أهمية تبادل الأفكار وتعزيز التعاون المستمر".
وبعد اجتماع دام نحو ساعة، تحدث الصايغ باسم الحزب التقدمي الإشتراكي فقال: "إن اللقاء كان مثمرا جدا لما تضمنه من مواقف مشتركة تهدف إلى الحفاظ على لبنان ووأد الفتنة في مهدها، وتأكيد مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة في ما يتعلّق بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي المحتلة، إلى جانب التزام القرارات الأساسية المرتبطة بحصريّة السلاح، والتي من شأنها أن تنقلنا إلى دولة يتساوى فيها جميع المواطنين تحت سقف الدستور والقانون"، وقال: "نحن على مفترق طرق خطير للغاية، وهو ما يتطلب تعاون جميع الأطراف في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "المفاوضات التي بدأت في واشنطن تستوجب اعتماد أجندة شفافة ومطالب واضحة، والتشديد على أن يكون القرار اللبناني بيد اللبنانيين والدولة اللبنانية".
من جهته، قال افرام: "لقد لمسنا توافقا كبيرا في الرؤية، وأكدنا أهمية الوحدة الوطنية في هذا الظرف الحساس. هدفنا في النهاية هو تحرر قرار لبنان، بحيث لا يكون مجرد ورقة أو سلعة على طاولة المفاوضات، بل طرفا فاعلا يجلس على الطاولة ويشارك في صنع القرار".

واعتبر افرام أن "لرئيسي الجمهورية والحكومة مسؤوليات جسام إلى جانب الدولة اللبنانية الشرعية، وقد اختارا طريقا صائبا يتطلب التفافا وطنيا واسعا حولهما"، وقال: "كل مواطن لبناني، من مختلف الطوائف، هو ابن هذا الوطن، وإن معالجة هواجس جميع الطوائف هي مسؤوليّة الدولة في هذه المرحلة".

أضاف: "نؤيّد وقف إطلاق النار، وتحرير الأرض، ووضع حد للدمار الحاصل، كما استعادة القرار السياسي والعسكري والأمني، من أي دولة خارجيّة، أو أي محور".

وتمنى "أن تحمل هذه المرحلة فرص النجاح، لا سيما في ظل جولة جديدة من اللقاءات التحضيرية، والمباحثات التي تعقد في واشنطن على مستوى السفراء" متمنيّا "التوفيق للبنان".
مواضيع ذات صلة
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-04-23
Lebanon24
16:39 | 2026-04-23
Lebanon24
16:34 | 2026-04-23
Lebanon24
16:30 | 2026-04-23
Lebanon24
16:25 | 2026-04-23
Lebanon24
15:42 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24