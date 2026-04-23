"اليونيفيل" عن استشهاد آمال خليل: يجب حماية الصحافيين في كل الأوقات

قال المتحدث الرسمي لـ"اليونيفيل" باللغة العربية داني الغفري: "إننا نشعر بحزن عميق لمقتل الصحافية أمال خليل يوم أمس. ونتقدم بأحر التعازي إلى عائلتها وأصدقائها والإعلام اللبناني. كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للصحافية زينب فرج التي أصيبت في الحادث نفسه".



وأشار الغفري في بيان، إلى أن "للصحافيين دورا بالغ الأهمية، لا سيما في أوقات النزاعات"، وقال: "يجب احترامهم وحمايتهم في كل الأوقات".



أضاف: "أرسلت اليونيفيل أمس إخطارات إلى الجيش لتنسيق تحركات فرق اللبناني لمساعدة الصحافيين في بلدة عقب غارة جوية هناك، وعلمنا أنه جرى التنسيق بالتوازي عبر قنوات أخرى. وقد وافق الجيش الإسرائيلي لاحقا على تحركات فرق الأحمر بمواكبة ".



