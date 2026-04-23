تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عمليّة أمنيّة لافتة... توقيف "الشيطان" و"أبو حسين" و"باندا"

Lebanon 24
23-04-2026 | 12:26
A-
A+
عمليّة أمنيّة لافتة... توقيف الشيطان وأبو حسين وباندا
عمليّة أمنيّة لافتة... توقيف الشيطان وأبو حسين وباندا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة، وبعد أن كانت عناصر فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الاقليمي قد أوقفت المواطن: م. أ. (مواليد عام ١٩٩٧) لتعاطيه المخدّرات وافتعال مشاكل بحالة السّكر الظّاهر، وبنتيجة التّوسّع بالتّحقيق معه من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي وتحليل هواتفه الخلويّة والأرقام الواردة والصادرة، تبيّن أنّه الرأس المدبّر لعصابة عابرة للحدود تنشط في مجال تجارة وترويج المخدّرات داخل دولة الكويت، ويستخدم لقب الشّيطان في إدارة الشّبكة من داخل الأراضي اللّبنانية عبر التّطبيقات الإلكترونية، وبمساعدة عددٍ من المروجين من جنسيّات مختلفة مقيمين في الكويت.

وقد تمّت إماطة اللّثام عن جميع عناصر الشّبكة، وتم توقيف كل من:

-م. س. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) ملقّب “باندا”

-ح. ش. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

ومن خلال عمليّات الرّصد والمتابعة، وبالتنسيق مع فصيلة شحيم تم توقيف:

-ح. أ. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني) الذي كان يقوم باستلام بعض الحوالات الماليّة الناتجة عن تجارة المخدّرات.

كما تبيّن أنّ هذه الشّبكة تقوم بتزويد حوالَي ٢٠٠ متعاطٍ داخل الكويت.

ونتيجةً لتعاون استخباري مع مكتب الأمن الجنائي لدى سفارة الكويت في لبنان، أسفرت التّحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي عن وجود شبكة أخرى عابرة للحدود تعمل بالطريقة عينها، ويرأسها شخص ملقّب “أبو حسين”.

ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، توصّلت إلى تحديد هويّة الأخير الذي تبيّن أنّه يُدعى:

-ط. ب (مواليد عام ١٩٩٨، فلسطيني)

كما تم تحديد مكان وجوده والسّيّارة التي يستخدمها في تنقلاته.

ومن خلال عمليّات الرّصد والمتابعة، تم توقيفه بتاريخ 5-2-2026 في محلّة خلدة من قبل قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، وضُبِطَ بحوزته مسدّس حربي وهواتف خلويّة التي يستخدمها في إدارة شبكته.

وتبيّن أنّه يرأس شبكة تقوم بترويج المخدّرات لحوالَي ١٥٠٠ زبون داخل الكويت يديرها من داخل لبنان، بالاشتراك مع متورطين في الكويت.

كما تم توقيف:

-ه. ج. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) وهو أحد العاملين لديه.

التنسيق قائم مع السّلطات الكويتيّة، لتوقيف كافّة المتورّطين، عملا بإشارة القضاء المختص.
شعبة العلاقات

دولة الكويت

مكتب مكافحة

الكويتي

الكويت

فلسطين

القضاء

الاشتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-04-23
Lebanon24
16:39 | 2026-04-23
Lebanon24
16:34 | 2026-04-23
Lebanon24
16:30 | 2026-04-23
Lebanon24
16:25 | 2026-04-23
Lebanon24
15:42 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24