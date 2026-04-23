ماكرون: الهدف سلام دائم يحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "المفاوضات بشأن يجب أن تشمل جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمنه، من أجل تحقيق سلام دائم".



وقال ماكرون إلى جانب نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس قبل قمة أوروبية غير رسمية في نيقوسيا: "لبنان يتعرض حاليا لضغوط شديدة للغاية، ونحن جميعا نعمل على ضمان تمديد وقف إطلاق النار".



وأضاف: " يجب ان تجري المفاوضات في إطار مناسب، أي بين لبنان وإسرائيل بالطبع، ولكن بمشاركة جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمن واستقرار لبنان على المدى ، لان ذلك يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم يحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ونزع سلاح ".



كما أكد مجددا "مستعدة لتنظيم مؤتمر لدعم ، متى ما رأت ذلك مناسبا".



صرّح السفير لدى يحيئيل ليتر في منتصف أبريل بأن باريس ليس لها شأن بالتدخل في المفاوضات بين ولبنان.



وسيشارك قادة دول في قمة نيقوسيا في غداء عمل الجمعة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري أحمد ، وولي عهد الأردن حسين بن عبد الله.

