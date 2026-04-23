لبنان
ماكرون: الهدف سلام دائم يحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه
Lebanon 24
23-04-2026
|
12:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "المفاوضات بشأن
لبنان
يجب أن تشمل جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمنه، من أجل تحقيق سلام دائم".
وقال ماكرون إلى جانب نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس قبل قمة أوروبية غير رسمية في نيقوسيا: "لبنان يتعرض حاليا لضغوط شديدة للغاية، ونحن جميعا نعمل على ضمان تمديد وقف إطلاق النار".
وأضاف: " يجب ان تجري المفاوضات في إطار مناسب، أي بين لبنان وإسرائيل بالطبع، ولكن بمشاركة جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمن واستقرار لبنان على المدى
الطويل
، لان ذلك يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم يحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ونزع سلاح
حزب الله
".
كما أكد مجددا
أن فرنسا
"مستعدة لتنظيم مؤتمر لدعم
الجيش اللبناني
، متى ما رأت
بيروت
ذلك مناسبا".
صرّح السفير
الإسرائيلي
لدى
الولايات المتحدة
يحيئيل ليتر في منتصف أبريل بأن باريس ليس لها شأن بالتدخل في المفاوضات بين
إسرائيل
ولبنان.
وسيشارك قادة دول
الاتحاد الأوروبي
في قمة نيقوسيا في غداء عمل الجمعة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري أحمد
الشرع
، وولي عهد الأردن حسين بن عبد الله.
