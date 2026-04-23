مداهمات في بلدة بعلبك وتوقيف متورطين في حادثة أمنية

صدر عن البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش في بلدة – منازل المواطنين (ع.ط.) و(م.ح.ط.) و(م.ع.ط.)، وأوقفتهم لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار.



كما دهمت وحدة أخرى في منطقتي وبمريم – منازل المواطنين (و.ا.) و(ع.ا.) و(ر.ا.)، وأوقفتهم لاتجارهم بالأسلحة وصادرت الكمية المضبوطة في حوزتهم.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".

