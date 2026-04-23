جثامين دخلت سوريا من لبنان... مسؤول يكشف عددها

أفاد مدير العلاقات العامة في للمنافذ والجمارك لوكالة " "، عن دخول 76 جثمانا لسوريين قضوا جراء العدوان على عبر الحدود.

وأضاف أن "180 جثمانا دخلت عبر منذ آذار الماضي، بينها 76 جثمانا لسوريين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان، دخل منها 37 جثمانا عبر منفذ جديدة يابوس، و39 جثمانا عبر منفذ جوسية".