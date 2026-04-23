بحضور ترامب... بدء الجولة الثانية من المُحادثات بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض

بدأ الإجتماع الثاني بين الوفدين اللبنانيّ الممثل بالسفيرة ندى معوّض، والوفد الإسرائيليّ الممثل بالسفير يحيئيل ليتر، في .

وتشديداً على حرص الولايات المتّحدة الأميركيّة على إنجاح المحادثات، حضر الرئيس الأميركيّ اللقاء، بعد إستقباله الوفدين.

وكان مسؤول أميركي كشف أنّ سيحضر جانباً من الاجتماع في البيت الأبيض.

ترامب

وقبل بدء الإجتماع بين الوفدين، عقد ترامب مؤتمراً صحافيّاً يتعلّق بإيران، وقال: "لم يبق من قادة أحد يتولى القيادة".





وأضاف ترامب: "إيران ربما أعادت تجهيز قواتها خلال فترة الهدنة التي دامت أسبوعين، ونسعى لعقد اتفاق مع لكن لا نعلم من يتولى زمام القيادة هناك".





وأشار إلى أنّ " أصابت نحو 75 في المئة من أهدافها في إيران".





وقال ترامب إنّ "الحصار سيُؤدّي إلى انفجارات في إنتاج إيران النفطيّ بسبب مشاكل التخزين".





وتابع: "رفضت عرضاً إيرانيّاً لفتح مضيق هرمز، لأن ذلك سيُوفر لهم عوائد بـ500 مليون دولار يوميّاً".





ولفت ترامب إلى أنّ "أسواق المال حققت ارتفاعات قياسية على خلاف ما كان متوقعاً".





وقال: "أُريد أن يكون الإتّفاق مع إيران دائماً، لكن لن أسمح لها بامتلاك سلاح نووي يُهدّد أو أميركا".





وسأل ترامب: "لماذا أستخدم السلاح بعدما سحقنا إيران بالأسلحة التقليدية؟"

عيسى

وكان السفير الأميركيّ لدى ميشال عيسى، قبل دخوله إلى البيت الأبيض للمشاركة في الإجتماع، إنّ "حضور الرئيس ترامب اللقاء هو خطوة كبيرة ومهمة جداً، وتدل على أنّ جادة في إنجاح المحادثات".





وعما إذا كان متفائلاً من المحادثات، أجاب عيسى: "كلمة تفاؤل كبيرة".