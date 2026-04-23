تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع

Lebanon 24
23-04-2026 | 17:49
A-
A+
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع.
وأشار إلى أن "الرئيس اللبناني جوزف عون قد يلتقي نتنياهو خلال 3 أسابيع"، مضيفاً: "أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل".
وقال ترامب أن "المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي جرت في البيت الأبيض سارت بشكل جيد للغاية".
وأضاف: "أعتقد أن ملف السلام في لبنان سهل نسبياً مقارنة بملفات أخرى نعمل عليها حالياً".
وتابع: "إيران ستقطع التمويل عن حزب الله ويمكن أن يعود لبنان لقوته وهناك فرصة لتحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان هذا العام".
وقال ترامب: "أتطلع إلى استضافة الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض".
مواضيع ذات صلة
ترامب: سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 07:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب استضاف المفاوضات المباشرة: تمديد وقف النار 3 اسابيع واتطلع للقاء عون - نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 07:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: تمديد وقف النار بين إسرائيل ولبنان لحظة تاريخية مهمة
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 07:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: تمديد وقف إطلاق يمنح فرصة للعمل نحو سلام دائم بين إسرائيل ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 07:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلي

جوزاف عون

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:18 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:34 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:38 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-04-23
Lebanon24
22:08 | 2026-04-23
Lebanon24
22:18 | 2026-04-23
Lebanon24
22:34 | 2026-04-23
Lebanon24
23:38 | 2026-04-23
Lebanon24
23:24 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24