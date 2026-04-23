|
لبنان
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع
Lebanon 24
23-04-2026
|
17:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تمديد وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
ولبنان 3 أسابيع.
وأشار إلى أن "الرئيس اللبناني جوزف عون قد يلتقي
نتنياهو
خلال 3 أسابيع"، مضيفاً: "أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين
لبنان
وإسرائيل".
وقال
ترامب
أن "المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي جرت في
البيت الأبيض
سارت بشكل جيد للغاية".
وأضاف: "أعتقد أن ملف السلام في لبنان سهل نسبياً مقارنة بملفات أخرى نعمل عليها حالياً".
وتابع: "
إيران
ستقطع التمويل عن
حزب الله
ويمكن أن يعود لبنان لقوته وهناك فرصة لتحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان هذا العام".
وقال ترامب: "أتطلع إلى استضافة الرئيس اللبناني
جوزاف عون
ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في البيت الأبيض".
مواضيع ذات صلة
ترامب: سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
ترامب: سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
ترامب استضاف المفاوضات المباشرة: تمديد وقف النار 3 اسابيع واتطلع للقاء عون - نتنياهو
ترامب استضاف المفاوضات المباشرة: تمديد وقف النار 3 اسابيع واتطلع للقاء عون - نتنياهو
فانس: تمديد وقف النار بين إسرائيل ولبنان لحظة تاريخية مهمة
فانس: تمديد وقف النار بين إسرائيل ولبنان لحظة تاريخية مهمة
وزير الخارجية الأميركي: تمديد وقف إطلاق يمنح فرصة للعمل نحو سلام دائم بين إسرائيل ولبنان
وزير الخارجية الأميركي: تمديد وقف إطلاق يمنح فرصة للعمل نحو سلام دائم بين إسرائيل ولبنان
قد يعجبك أيضاً
ترامب استضاف المفاوضات المباشرة: تمديد وقف النار 3 اسابيع واتطلع للقاء عون - نتنياهو
ترامب استضاف المفاوضات المباشرة: تمديد وقف النار 3 اسابيع واتطلع للقاء عون - نتنياهو
السعودية على خط المساعي للتهدئة والتفاوض "وحماية الحكومة".. فيصل بن فرحان: لوقف الاعتداءات الاسرائيلية واستقرار لبنان
السعودية على خط المساعي للتهدئة والتفاوض "وحماية الحكومة".. فيصل بن فرحان: لوقف الاعتداءات الاسرائيلية واستقرار لبنان
الحكومة ارجأت التعيينات وتنصّل رسمي من الوثيقة الاميركية.. عون: سأعتمد أي وسيلة كفيلة بإنهاء الحرب
الحكومة ارجأت التعيينات وتنصّل رسمي من الوثيقة الاميركية.. عون: سأعتمد أي وسيلة كفيلة بإنهاء الحرب
جبهة الجنوب قابلة للاشتعال وملامح قواعد اشتباك جديدة وتصعيد إسرائيلي بالتفجير والخرائط
جبهة الجنوب قابلة للاشتعال وملامح قواعد اشتباك جديدة وتصعيد إسرائيلي بالتفجير والخرائط
بالفيديو: بشأن المدنيين والصحافيين في لبنان.. ماذا طلب ترامب من إسرائيل؟
بالفيديو: بشأن المدنيين والصحافيين في لبنان.. ماذا طلب ترامب من إسرائيل؟
هزة أرضية جديدة ضربت لبنان.. وهذه قوتها
هزة أرضية جديدة ضربت لبنان.. وهذه قوتها
زوجة هاني شاكر تخرج عن صمتها.. وهذا آخر خبر عن حالته الصحية
زوجة هاني شاكر تخرج عن صمتها.. وهذا آخر خبر عن حالته الصحية
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
بالصورة.. رسالة عاجلة ومهمة من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان
بالصورة.. رسالة عاجلة ومهمة من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان
أيضاً في لبنان
22:04 | 2026-04-23
ترامب استضاف المفاوضات المباشرة: تمديد وقف النار 3 اسابيع واتطلع للقاء عون - نتنياهو
22:08 | 2026-04-23
السعودية على خط المساعي للتهدئة والتفاوض "وحماية الحكومة".. فيصل بن فرحان: لوقف الاعتداءات الاسرائيلية واستقرار لبنان
22:18 | 2026-04-23
الحكومة ارجأت التعيينات وتنصّل رسمي من الوثيقة الاميركية.. عون: سأعتمد أي وسيلة كفيلة بإنهاء الحرب
22:34 | 2026-04-23
جبهة الجنوب قابلة للاشتعال وملامح قواعد اشتباك جديدة وتصعيد إسرائيلي بالتفجير والخرائط
23:38 | 2026-04-23
بالفيديو: بشأن المدنيين والصحافيين في لبنان.. ماذا طلب ترامب من إسرائيل؟
23:24 | 2026-04-23
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يستهدف منصة صواريخ لحزب الله
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
