ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع

أعلن الرئيس الأميركي تمديد وقف إطلاق النار بين ولبنان 3 أسابيع.

وأشار إلى أن "الرئيس اللبناني جوزف عون قد يلتقي خلال 3 أسابيع"، مضيفاً: "أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين وإسرائيل".

وقال أن "المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي جرت في سارت بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "أعتقد أن ملف السلام في لبنان سهل نسبياً مقارنة بملفات أخرى نعمل عليها حالياً".

وتابع: " ستقطع التمويل عن ويمكن أن يعود لبنان لقوته وهناك فرصة لتحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان هذا العام".

وقال ترامب: "أتطلع إلى استضافة الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء في البيت الأبيض".