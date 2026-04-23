تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مزاج سنّي يؤيد المفاوضات ولا يخرج عن المظلّة السعودية

23-04-2026 | 22:46
A-
A+
مزاج سنّي يؤيد المفاوضات ولا يخرج عن المظلّة السعودية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رضوان عقيل في" النهار": إن كان الرئيس جوزاف عون يشرف على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وإعداد ورقتها بموجب المادة 52 في الدستور، ولو أنه لا يحسم نهاياتها من دون الرجوع إلى الحكومة مع معارضة شيعية لها وتحفظات درزية، فإن أصواتاً سنية على مستوى النخب في الطائفة وشخصياتها إلى رجال دين في صفوفها تتناول المفاوضات بحذر وإن كان أكثر النواب السنة الـ 27 لا يعترضون على مسار الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في هذا الخصوص، لكنهم يخشون أن لا تحقق المطلوب ولا تخرج بأكثر من الحصول على صور في واشنطن. وإن كان أكثر المناخ السني في لبنان لا يلتقي مع سياسات "حزب الله" ولا إيران، فإنه يحذر من التوغل في هذه المفاوضات قبل التأكد من تحقيق حفظ السيادة واسترجاع الأراضي المحتلة في الجنوب ومنع تكرار الاعتداءات والاجتياحات. وثمة رجال دين وأئمة مساجد سنة لا يلتقون مع أداء طهران في لبنان والمنطقة قد حذروا من هذه المفاوضات. وعلى الرغم من هذا التوصيف السني لا توجد أصوات معارضة بقوة في التوجه إلى المفاوضات، وإذا وافقت المملكة على هذا المسار فإن القواعد لن تعترض وهي تريد وقف إطلاق النار مع اعتراضها على خطاب "حزب الله" الذي تحظى خياراته بتأييد عدد قليل من نواب سنة.

وإن كان المزاج السني ليس مع إيران فإنه لن يكون مع إسرائيل، وموقف الطائفة من دون أي التباس يقف وراء الرياض والقاهرة حيث تنشط دبلوماسية الطرفين على وقف إطلاق النار والتوصل إلى لجم آلة الحرب والتدمير الإسرائيلية.

وتشدد أصوات نيابية سنية من بينها بلال الحشيمي على مشاركة أكبر لسلام في مواكبة هذه المفاوضات وتقديم ملاحظاته عليها وأن لا يكتفي بتأييدها فحسب، وإن كان مفتاحها في يد عون بموجب الدستور، مع الدعوة إلى التنبه من الوقوع في أي أخطاء أو تقديم تنازلات في المفاوضات قبل التأكد من توفير الضمانات المطلوبة. ولا تغيب هذه الهواجس والتحذيرات التي سمعها نواب من الرئيس فؤاد السنيورة الذي ينبّه بدوره من تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل لا تخدم لبنان في المفاوضات، ويدعو إلى تحصينها بركائز وطنية صلبة.

ويقول نواب سنة إنه ليس المطلوب الدخول في كباش مع الشيعة كما تريد جهات خارجية عدة، "نحن نعيش معاً في بلد واحد". ويؤكدون أن الجو السني "أخذ يقبل بالمفاوضات من جراء ارتكابات حزب الله ما أدى إلى القبول بالتفاوض مباشرة لإيجاد حل وإن ليس على اقتناعات نهائية بل نتيجة اليأس الذي وصل إليه اللبنانيون" بحسب نائب بيروتي.

ويؤكد هؤلاء أنهم "لا يهللون للسلام والتطبيع مع إسرائيل" مع تركيز العدد الأكبر من نواب الطائفة على مشروع الدولة وحصر كل السلاح تحت مظلتها في العاصمة وكل المناطق وهذا ما لا يغيب عن تصريحات النائب فؤاد مخزومي وحركته السياسية الذي التقى مع العدد الأكبر من نواب العاصمة "لتكون آمنة وخالية من السلاح مع إجماع كبير لدى هذا المكوّن حيال السير بالمفاوضات بمواكبة دعم عربي سعودي أولاً". ولن تكون وقائع محطة الأمير يزيد بن فرحان في بيروت بعيدة من هذا السلوك.
 
Advertisement
الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

المملكة

الرئيسي

واشنطن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24