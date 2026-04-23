تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إسرائيل غير جدية في مسار المفاوضات و"حزب الله" يهدد بالتحلل من اتفاق وقف النار

Lebanon 24
23-04-2026 | 22:54
A-
A+
إسرائيل غير جدية في مسار المفاوضات وحزب الله يهدد بالتحلل من اتفاق وقف النار
إسرائيل غير جدية في مسار المفاوضات وحزب الله يهدد بالتحلل من اتفاق وقف النار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": هل تريد إسرائيل التوصل إلى اتفاق ينهي حال العداء مع لبنان، أو لا؟ وإلى أي مدى يمكن أن تضغط عليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مماثل؟ ليس ثمة شعور لدى اللبنانيين وآخرين كثر بأن إسرائيل جدية في المسعى السلمي، ولا سيما أنها لم تختره طوعاً في الواقع، بل خضعت لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب. والكلام الإيجابي في هذا الاتجاه الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين قليل جداً، ويكاد يكون نادراً، وهو كلام غالباً ما تطغى عليه الشروط التهديدية بإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فضلاً عن تدمير خطير للقرى يهدد قدرة البلد على النهوض، كما تُهدّد صيغته في العمق.
والواقع أن الخشية كبيرة ألا تعوّل إسرائيل كثيراً على هذه المفاوضات، وتالياً من المرجح ألا تسعى إلى إنجاحها، بل على العكس. والمنهج التدميري جريمة حرب غير مبررة، ويغلق الأفق السياسي والديبلوماسي المحتمل على وقع الهمجية العنيفة المعتمدة، كما أن إسرائيل تدفع بلبنان إلى حرب داخلية على خلفية إثارة الحساسيات الطائفية الداخلية واللعب على وترها من خلال التمييز الذي تحدثه، ليس كرمى للمسيحيين أو الدروز أو السنة، إنما لأهداف خطيرة تهدد بفتح حرب أهلية في لبنان. وحين يتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي عن "تعاون" ممكن بين إسرائيل ولبنان إزاء الحزب، فإنما يدق إسفيناً يوفر أوراقاً للحزب ويقويه إزاء منطق "تخويني" يرفعه في وجه الدولة اللبنانية، علماً أن منطلق لبنان لمواجهة الحزب، أياً تكن طبيعة هذه المواجهة، هو استعادة الدولة اللبنانية قرارها.
 وكتب إبراهيم بيرم في" النهار": لم يكن الموقف الأخير الذي أطلقه النائب حسين الحاج حسن معلناً تحلل "حزب الله" من اتفاق وقف النار الأخير والرد على الخروق الإسرائيلية، مجرد زلة لسان أو ردة فعل انفعالية على تمادي إسرائيل في انتهاكها هذا الاتفاق، وفق ما أبلغه مصدر وثيق الصلة بالحزب إلى "النهار".
والواقع أن بيئة الحزب تغزوها منذ مدة موجة واسعة من الاستياء والمرارة وهي تشهد التدمير الإسرائيلي الممنهج لعشرات القرىس والبلدات الحدودية. وكانت هذه البيئة تعتقد مبتهجة أن الحزب استعاد قوة الرد التي كانت له قبيل حرب إسناد غزة، فإذا بها تفاجأ بهذا التفلت الإسرائيلي في محو عشرات البلدات الحدودية من الخريطة. بمعنى آخر، استشعرت تلك البيئة أن إسرائيل توشك أن ترسخ "قواعد اشتباك" جديدة في المنطقة الحدودية تماثل إلى حد بعيد تلك التي فرضتها في أعقاب سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني 2024، وهي التي أباحت لها حرية الحركة في كل الجنوب امتداداً إلى كل لبنان، مما جعلها تكثف عمليات الاغتيال لكوادر الحزب، فقتلت على مدى خمسة عشر شهراً أكثر من خمسمئة عنصر ودمرت مئات المنازل والمؤسسات ومنعت أهالي بلدات الحافة الأمامية من العودة إليها.
وليس خافياً أن هذا الوضع استنفر بيئة الحزب وشكّل تحدياً لوعيها، ففسرت صمته على أنه "عجز واستسلام" أكثر مما يندرج في إطار "الصبر الاستراتيجي".
وبناءً على كل تلك الوقائع، بدا واضحاً أن الحزب استشعر حجم الاستياء من واقع الحال المستجد، خصوصاً أن الإسرائيلي لم يكفّ عن ممارسة أفعال تنطوي على تحدٍ واستفزاز من خلال خروق نوعية مدروسة وشبه يومية، وتسريب صور وأفلام ومعلومات عن عمليات نسف ضخمة للبيوت والمجمعات السكنية.
وقد تعمد أن يقرن فعله الميداني بكلام مفاده أنه اعتمد تطبيق خطة "الخط الأصفر" مقدمة لمنطقة عازلة على طول الحدود مع لبنان بعمق يصل إلى 8 كيلومترات، تضم ما لا يقل عن 55 بلدة، على أن تكون خالية من أي حياة أو سكان، مما يعني أن هناك أكثر من مئتي ألف مواطن مهددون بالبقاء مهجرين ونازحين وممنوع عليهم العودة إلى ديارهم.
ومن البديهي أيضاً أن ثمة من يضيف أسباباً أخرى تدفع الحزب إلى إطلاق تهديده بالتحلل من موجبات اتفاق وقف النار، وأبرزها بطبيعة الحال انعقاد جلسة المفاوضات المباشرة الثانية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والتي عارضها الحزب ويرفض التزام نتائجها ومخرجاتها، إضافة إلى ارتفاع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة والكباش الحاصل بينهما.
وعليه، فإن السؤال المطروح: هل ذلك مؤشر لعودة الأمور على الحدود إلى ما كانت عليه قبل 2 آذار الماضي؟
 
في المعلن، يؤكد الحزب على لسان رموزه استعداده لكل الاحتمالات بما فيها الأسوأ، وقد ترك الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال عندما طلب من جمهوره التمهل في العودة إلى بيوتهم، لكنه في المقابل ما زال يعتمد ضمناً على فرضية أن من دفع إلى إنجاز اتفاق وقف النار وأجبر إسرائيل على التزام مندرجاته ما زال هو نفسه من يضمن الحيلولة دون انهياره كلياً في المرحلة الراهنة على الأقل.
 
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان وسنُواصل ضرب "حزب الله" بقوة
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 07:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المسار الوحيد الذي يحقق السيادة وينقذ لبنان هو تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 07:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مسار مفاوضات واشنطن: وقف النار أولوية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 07:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أميركي للحدث: حزب الله أنهى اتفاق وقف النار بلبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 07:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:18 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:34 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-04-23
Lebanon24
22:08 | 2026-04-23
Lebanon24
22:18 | 2026-04-23
Lebanon24
22:34 | 2026-04-23
Lebanon24
00:08 | 2026-04-24
Lebanon24
23:38 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24