لبنان
سلام: لا أعلم ما الذي يمكن أن نحققه عبر التفاوض
24-04-2026
أكد
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام أن
لبنان
لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمّن "انسحاباً كاملا" للقوات
الإسرائيلية
، كما أنه "لا يمكننا القبول بما يُسمّى منطقة عازلة، وبأي وجود إسرائيلي لا يُسمح فيه للنازحين اللبنانيين بالعودة، ولا يمكن فيه إعادة إعمار القرى والبلدات المدمّرة".
وقال لصحيفة "الواشنطن بوست" في
باريس
بعد لقائه
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون: "ندخل هذه المحادثات برعاية
الولايات المتحدة
لأننا مقتنعون بأنها الجهة القادرة على التأثير على
إسرائيل
. لقد كان دورها أساسياً في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونأمل أن تواصل ممارسة هذا التأثير".
أضاف: "لا أعلم ما الذي يمكن أن نحققه عبر التفاوض، لكنني أعلم ما نريده نحن"، وأضاف: "هل ينبغي أن نسلك هذا المسار؟ نعم بالتأكيد، لأننا لا نريد أن نترك أي وسيلة من دون استخدامها لتحقيق أهدافنا".
وردّاً على الانتقادات الإسرائيلية بأن
الحكومة اللبنانية
غير قادرة على نزع سلاح
حزب الله
، قال سلام إن حكومته اتخذت "قرارات جريئة" وأحرزت تقدماً عبر مصادرة أسلحة ومنع العمليات العسكرية، مؤكداً أن احتكار الدولة للسلاح هو "مصلحة لبنانية".
وقال سلام إن "الطريقة الوحيدة لنزع سلاح حزب الله هي تعزيز قدرات الجيش"، مشدداً على أن "نزع السلاح مسار وليس أمراً يحدث بين ليلة وضحاها. الأهم أننا أظهرنا جدّية"، ومؤكداً أن الحكومة لن "ترضخ للترهيب".
رئيس المجلس الأوروبي: يمكننا دعم استراتيجية شاملة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط عبر التفاوض والدبلوماسية
الجيش الإسرائيلي يُهاجم مبان عسكرية في منطقتي خربة سلم وتولين
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
