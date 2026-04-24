تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام: لا أعلم ما الذي يمكن أن نحققه عبر التفاوض

Lebanon 24
24-04-2026 | 00:08
A-
A+
سلام: لا أعلم ما الذي يمكن أن نحققه عبر التفاوض
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمّن "انسحاباً كاملا" للقوات الإسرائيلية، كما أنه "لا يمكننا القبول بما يُسمّى منطقة عازلة، وبأي وجود إسرائيلي لا يُسمح فيه للنازحين اللبنانيين بالعودة، ولا يمكن فيه إعادة إعمار القرى والبلدات المدمّرة".

وقال لصحيفة "الواشنطن بوست" في باريس بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ندخل هذه المحادثات برعاية الولايات المتحدة لأننا مقتنعون بأنها الجهة القادرة على التأثير على إسرائيل. لقد كان دورها أساسياً في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونأمل أن تواصل ممارسة هذا التأثير".

أضاف: "لا أعلم ما الذي يمكن أن نحققه عبر التفاوض، لكنني أعلم ما نريده نحن"، وأضاف: "هل ينبغي أن نسلك هذا المسار؟ نعم بالتأكيد، لأننا لا نريد أن نترك أي وسيلة من دون استخدامها لتحقيق أهدافنا".

وردّاً على الانتقادات الإسرائيلية بأن الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، قال سلام إن حكومته اتخذت "قرارات جريئة" وأحرزت تقدماً عبر مصادرة أسلحة ومنع العمليات العسكرية، مؤكداً أن احتكار الدولة للسلاح هو "مصلحة لبنانية".

وقال سلام إن "الطريقة الوحيدة لنزع سلاح حزب الله هي تعزيز قدرات الجيش"، مشدداً على أن "نزع السلاح مسار وليس أمراً يحدث بين ليلة وضحاها. الأهم أننا أظهرنا جدّية"، ومؤكداً أن الحكومة لن "ترضخ للترهيب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
‏رئيس المجلس الأوروبي: يمكننا دعم استراتيجية شاملة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط عبر التفاوض والدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 10:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة اللبنانية

الولايات المتحدة

الرئيس الفرنسي

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-04-24
Lebanon24
03:02 | 2026-04-24
Lebanon24
03:00 | 2026-04-24
Lebanon24
02:55 | 2026-04-24
Lebanon24
02:49 | 2026-04-24
Lebanon24
02:34 | 2026-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24