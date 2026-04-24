سلام: لا أعلم ما الذي يمكن أن نحققه عبر التفاوض

أكد الدكتور نواف سلام أن لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمّن "انسحاباً كاملا" للقوات ، كما أنه "لا يمكننا القبول بما يُسمّى منطقة عازلة، وبأي وجود إسرائيلي لا يُسمح فيه للنازحين اللبنانيين بالعودة، ولا يمكن فيه إعادة إعمار القرى والبلدات المدمّرة".



وقال لصحيفة "الواشنطن بوست" في بعد لقائه ماكرون: "ندخل هذه المحادثات برعاية لأننا مقتنعون بأنها الجهة القادرة على التأثير على . لقد كان دورها أساسياً في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونأمل أن تواصل ممارسة هذا التأثير".



أضاف: "لا أعلم ما الذي يمكن أن نحققه عبر التفاوض، لكنني أعلم ما نريده نحن"، وأضاف: "هل ينبغي أن نسلك هذا المسار؟ نعم بالتأكيد، لأننا لا نريد أن نترك أي وسيلة من دون استخدامها لتحقيق أهدافنا".



وردّاً على الانتقادات الإسرائيلية بأن غير قادرة على نزع سلاح ، قال سلام إن حكومته اتخذت "قرارات جريئة" وأحرزت تقدماً عبر مصادرة أسلحة ومنع العمليات العسكرية، مؤكداً أن احتكار الدولة للسلاح هو "مصلحة لبنانية".



وقال سلام إن "الطريقة الوحيدة لنزع سلاح حزب الله هي تعزيز قدرات الجيش"، مشدداً على أن "نزع السلاح مسار وليس أمراً يحدث بين ليلة وضحاها. الأهم أننا أظهرنا جدّية"، ومؤكداً أن الحكومة لن "ترضخ للترهيب".

